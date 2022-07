Con memes usuarios reaccionaron a un misterioso video que fue transmitido en la cuenta de Instagram de un parque de diversiones

Internautas reaccionaron con memes al misterioso video publicado en las redes sociales del parque de diversiones (Fotos: Captura de pantalla Twitter)

El sueño de miles de internautas y de fanáticos de un reconocido parque de diversiones de la Ciudad de México se vio interrumpido durante la madrugada de este miércoles 20 de julio luego de que la cuenta oficial de una de las redes sociales de dicho recinto realizara una misteriosa y extraña transmisión en vivo que dejó intrigado a más de un espectador.

En el videoclip publicado en la cuenta de Instagram de Six Flags México se pudo observar a una persona que graba la parte inferior de su cuerpo para posteriormente comenzar a correr como si alguien o algo lo persiguiera, en tanto, de fondo se escucha una respiración agitada y múltiples ruidos extraños que alertaron a los casi 612 mil usuarios que siguen las redes sociales del famoso parque de diversiones.

Pese a que la grabación no duró más de dos minutos y terminó de forma espontánea, el material estremeció a México y propició a que una avalancha de comentarios, críticas y teorías conspirativas comenzaran a inundar las redes sociales. No obstante, el peculiar sentido del humor de las y los mexicanos no podía faltar en dicha situación por lo que internautas reaccionaron al video con los divertidos y siempre confiables memes.

Internautas reaccionaron con memes al misterioso video publicado en las redes sociales del parque de diversiones (Foto: Captura de pantalla Twitter)

Fue a aproximadamente a la una de la madrugada cuando el teléfono de usuarios que siguen en sus redes sociales al parque de diversiones recibieron una notificación de que Six Flags México había comenzado a transmitir en vivo. Dicha acción alarmó a todos sus seguidores pues no suelen realizarse ese tipo de interacciones en Instagram y mucho menos en un horario en el que la mayor parte de las personas se encuentran durmiendo.

Aunque se desconoce si la cuenta del parque temático que alberga figuras infantiles como los Looney Toons o a los superhéroes de la Liga de la Justicia fue hackeada, el misterioso video ya ha acumulado alrededor de 300 mil reproducciones y, hasta el momento, continúa disponible en la red social de Six Flags México.

Por ello, en redes sociales internautas no han dejado de comentar sobre el extraño video y, en su afán de buscar respuestas, han abierto el debate con múltiples teorías que sostienen incluso que la grabación fue realizada dentro de las inmediaciones del parque de diversiones.

Entre las explicaciones que usuarios de redes sociales intentaron darle al misterioso video destacó la teoría de que -quizá y sólo quizá- se podría tratar de una campaña publicitaria que encaminaría al anuncio del popular “Festival del Terror” de este 2002. Un magno evento que suele llevarse a cabo en Six Flags México durante los meses de septiembre a noviembre y que convierte al inmenso parque de diversiones en una casa de terror con múltiples atracciones que evocan a festividades como Halloween o Día de Muertos.

Cabe mencionar que este 2022 el parque temático no ha anunciado las fechas oficiales del festival, por lo que algunos internautas aseguraron que Six Flags México podría estar preparando el terreno para dar el anuncio en los próximos días.

“Después de varios casos similares la verdad ya no creo que sean cosas de verdadero terror, porque mi prueba sería que ya pasaron más de ocho horas y nadie da de baja el video de la cuenta, algo que si hubiera sido un problema con la persona que les maneja sus redes ya lo hubieran quitado”. “Se nos viene un festival del terror virtual o mínimo con los mitos y videos más raros de internet que por años nos han hecho estar justo como ahora todos andamos a las 2 am tratando de conseguir respuestas ja, ja, ja “, fueron algunos comentarios de usuarios en redes sociales.

No obstante, también hubo usuarios que aseguraron que el video publicado en la cuenta de Instagram del parque de diversiones era real y que posiblemente la persona que lo grabó podía estar en riesgo por el contexto de inseguridad que atraviesa el país.

Pese a la polémica, Six Flags México no ha emitidio ningún comunicado o pronunciamiento al respecto, lo que deja la puerta abierta a la incertidumbre y múltiples teorías generadas en redes sociales.

