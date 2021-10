Luis de Alba reveló que Chabelo lo ayudó a solventar sus gastos médicos

Tras atravesar fuertes problemas de salud y ser sometido a una cirugía de emergencia, Luis de Alba se encuentra actualmente recuperándose desde casa y agradeció a su amigo Chabelo por el apoyo económico que le brindo en las últimas semanas.

Hace casi un mes de que Luis de Alba sufrió una caída, la cual provocó que se fracturara el fémur, hoy está gozando de una exitosa recuperación, pero esto no habría sido posible sin las personas que lo ayudaron económicamente para solventar sus gastos.

Entre esas personas, el comediante reveló, se encuentra Xavier López, Chabelo, quien desde el primer momento buscó la forma de apoyarlo.

En entrevista con Sale el Sol, De Alba reconoció que se contactó con López para hablarle acerca de su situación, y aunque no lo encontró, Chabelo vio la forma de hacerle llegar dinero para que solventara los fuertes gastos médicos por los que estaba pasando.

“Le hablé, le dejé dicho, se enteró, no hablé con él, se había ido a Europa, pero me mandó una la nota y yo no se lo pedí nunca, y claro que lo adoro, ya una vez me había sacado de algo similar”