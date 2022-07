Yuridia y Matías Aranda desmintieron rumores sobre su supuesta crisis matrimonial: “¿No me habías dejado?”

Los ex académicos se casaron en 2019. (Foto: Instagram/@elmatiaranda)

Una vez más, Yuridia y Matías Aranda hicieron frente a las especulaciones sobre su supuesta crisis matrimonial y posible separación que se desataron después de que una revista de circulación nacional publicó una entrevista realizada a una presunta amiga cercana de la cantante, quien señaló un acercamiento de Mario Domm como un factor determinante en el distanciamiento de la pareja. Al respecto, los enamorados dejaron entrever que todo se trata de rumores.

Hace unas horas comenzó a circular en redes sociales un video que originalmente publicó la intérprete de Ya te olvidé, Me hace tanto bien y Amigos no por favor en sus historias de Instagram con la intención de desmentir la controversia en la que está envuelta junto a su esposo Matías Aranda -ex alumno de la sexta generación de La Academia- y su ex novio, Mario Domm.

En esta ocasión, Yuridia interrumpió su paseo por las alturas para grabar un video donde, de cierta manera, tanto ella como su marido desmintieron los rumores que giran en torno a su matrimonio. Notablemente sorprendida y con su característico sentido del humor, recordó que no es la primera vez que surgen especulaciones sobre su vida sentimental.

Oye, todo bien pero... ¿que no me habías dejado por alcohólica? Ya wey ¿van a estar inventando mamad*s hasta que le atinen? No es justo eso, no es justo

La coach de La Voz México no dio más importancia a la publicación y continuó disfrutando del maravilloso paisaje nevado junto a su esposo. Incluso, lo presumió con sus seguidores de Instagram: “Es más, miren el paisaje para que no se aguiten”. Hasta el momento se desconoce el lugar exacto donde se encuentran los enamorados, sin embargo, gracias a sus recientes publicaciones se sabe que tomaron un descanso en una localidad donde se puede esquiar.

El recuerdo que desempolvó Yuridia se remonta a mediados de 2021, cuando el mismo medio dio a conocer que la ex alumna de la cuarta generación de La Academia supuestamente estaba atravesando por una crisis matrimonial derivada de sus problemas con el consumo de bebidas alcohólicas.

“Matías le dijo que no aguantaba más su ritmo de vida”, expresó en esa ocasión un presunto amigo cercano de Yuridia para TVNotas.

En esa ocasión Yuridia tampoco se quedó callada y recurrió a su cuenta de Instagram para desmentir las especulaciones de manera sarcástica: “Chavos aquí estoy con el abandonador, me la estoy pasando bien. Nunca tomé en la vida y no soy ese tipo de personas y si lo fuera les vale. Acabo de leer la nota, bueno en realidad la leyó mi hermana y la verdad yo no me meto a leer absolutamente nada, pero ella dice que me están haciendo quedar como si fuera una alcohólica de lo peor”.

¿Cómo ya se atrevieron a hacer una nota difamatoria? mi pregunta es ¿Quieren una demanda? porque la verdad estaría padre

