Yuridia habría escondido fotografías de su romance con Mario Domm en el videoclip de “Ya te olvidé”

Los cantantes estuvieron a punto de casarse. (Foto: Getty Images South America: Medios y Media- Getty Images North America: John Parra)

Después de aproximadamente una década desde que Yuridia y Mario Domm terminaron su romance, están envueltos en la polémica una vez más. Y es que una revista de circulación nacional señaló que un supuesto acercamiento por parte del integrante de Camila habría influido en la presunta crisis matrimonial que estarían atravesando los ex académicos. Cabe recordar que la intérprete está casada con Matías Aranda, ex alumno de la sexta generación de La Academia.

Ante la ola de especulaciones que desató la publicación de TVNotas, usuarios de redes sociales recordaron algunos de los mejores momentos que vivieron los cantantes cuando estaban juntos y cómo aparentemente reflejaron su decepción amorosa a través de sus canciones.

El dúo pop mexicano "Camila" posó durante una entrevista en la Ciudad de México. (Foto AP/Berenice Bautista, archivo)

Fue bajo este contexto que en las últimas horas se viralizó un TikTok de la cuenta @YuridiaTV donde se menciona que la ex académica habría escondido fotografías de su noviazgo con Mario Domm en el videoclip de Ya te olvidé, tema que original de Marco Antonio Solis que también fue interpretado por nada más ni nada menos que Rocío Durcal y que Yuridia lanzó en 2011, justo cuando trascendió su ruptura con el oriundo de Torreón, Coahuila.

De acuerdo con la información recuperada en el video, las hojas que caen sobre la ex alumna de la cuarta generación de La Academia son impresiones de fotografías donde aparece dándole un beso al vocalista de Camila. Para comprobarlo, el usuario de TikTok pausa el videoclip original justo cuando se alcanzar a ver las imágenes y hace un acercamiento; aunque las fotografías no se alcanzan a observar con definición, aparentemente si se trata de la ex pareja por sus características físicas.

El video no tardó en viralizarse y usuarios de la plataforma abrieron un debate sobre la verdadera identidad del hombre que aparece en las impresiones. Pese a que existen opiniones encontradas, la mayoría se posicionó a favor de que se trata de Mario Domm e, incluso, algunos comentaron que supuestamente el compositor mexicano escribió una canción sobre su historia de amor con Yuridia.

“Es Mario Domm. Ya lo olvidó definitivamente”. “Por la chanclitas del niño Jesús como nunca lo vi”. “Estoy tan miope que pensé que eran billetes”. “Yo recién enterandome que este par era pareja”.”Todos sabemos quien es pero no lo decimos porque también ya lo olvidamos”. “Mario domm también le escribió una canción”. “Mario Doom, son sus fotos”. “Mario Domm le dedicó casi un disco a Yuridia... la canción Alejate de mí es para ella”, fueron algunas reacciones.

Esta no es la primera vez que se especula sobre el matrimonio de Yuridia y Matías Novoa. (Foto: Instagram/@elmatiaranda)

Según los internautas, Mario Domm escribió Aléjate de mí para Yuridia. El tema salió a la luz en 2010 como parte de Dejarte de amar, uno de los discos más icónicos de Camila que está compuesto, además de las dos canciones ya mencionadas, por Mientes, Entre tus alas, Bésame, Maya, Me voy, Nada, De qué me sirve la vida, Restos de abril y De mí.

De hecho, la supuesta dedicatoria revivió hace unos días, después de que un aspirante de La Voz México interpretó dicha canción en su casting. Como era de esperarse Yuridia lo escuchó y su reacción también se viralizó en redes sociales. Cabe mencionar que la oriunda de Hermosillo, Sonora, se encuentra trabajando como coach del reality de canto junto a Ha*Ash, David Bisbal y Joss Favela.

En las imágenes se puede apreciar a la intérprete de Amigos no por favor, Te equivocaste, Ya es muy tarde y Lo que son las cosas sentada esperando al concursante y en cuanto escuchó la primera estrofa de la canción sonrió.

“Las chicas de Ha*Ash esperando ya su reacción”. “Esa canción se la dedicó, él la escribió para ella”. “Había olvidado esta parte de la historia”, escribieron en la sección de comentarios.

SEGUIR LEYENDO: