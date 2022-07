El perrito de Ángela Aguilar se metió dentro de su vestido en pleno concierto causándole bochornoso momento

“Gordo” conquistó los corazones de sus fans.

Ángela Aguilar se ha convertido en una de las promesas del regional mexicano más importantes de los últimos años, por lo que todo en torno a ella suele ser de gran interés por el público amante de la música, aún cuando se trate de un atropellado pero tierno momento como el que vivió con su perrito.

Durante una reciente presentación de la mexicana, la mascota consentida de la dinastía Aguilar interrumpió su presentación al subir al escenario y comenzar a pasearse por el. Aunque la persona encargada de cuidarlo intentaba bajarlo, Gordo, el cual es su nombre, encontró refugio en elegante vestido de Ángela, haciendo que la cantante parara la presentación y entre risas nerviosas buscará qué hacer con la situación.

La menor de la dinastía Aguilar se encontraba presentando Lo Busqué, tema que llevó a la fama a Ana Bárbara, cuando el pequeño de cuatro patas entró al gran vestido provocando que incluso Pepe Aguilar tuviera que salir al rescate de su hija, pues también subió al escenario y trató de agarrar al perrito, retirándolo después del lugar.

TikTok: zulyblablabla

A pesar de que todo ocurrió en cuestión de segundos, los fans de la cantante prestaron toda su atención en la querida mascota al grado de que por varios minutos se convirtió en la verdadera estrella del show, algo que a la cantante de éxitos musicales como Tu Sangre En Mi Cuerpo, Ahí Donde Me Ven y Dime Cómo Quieres -en colaboración con Christian Nodal- no le molestó pues a través de sus redes sociales en más de una ocasión ha mencionado que adora a Gordo.

“Si no me equivoco Gordo ya es como parte de la familia porque veo que no solo Ángela lo lleva a todos lados, también su papá y hermano”. “Gordo sin cantar se llevó la atención de todos ja, ja, ja”. “La forma en cómo se refugió en su vestido habla de cómo el perrito siente mucho cariño por ella, al igual que nosotros”. “Con tremendo vestido era más que obvio que no solo se iba a perder, si no también a esconder para que Pepe Aguilar no lo bajara y así siguiera quitándole el protagonismo a su hija”. “Como siempre los perritos robándose el corazón de todos los asistentes”, escribieron.

Ángela Aguilar es una de las promesas del regional mexicano (Foto: Tw ferortega547)

Pepe Aguilar y los regaños a su hija en sus conciertos

A principios de junio del presente año, la joven fue regañada por su padre durante un concierto homenaje que ofrecieron en Zacatecas debido a un escote que utilizó durante la presentación. Todo sucedió cuando el cantante invitó a su hija a cantar el éxito Tu sangre en mi cuerpo, pero un poco antes de que los dos integrantes de la dinastía Aguilar comenzaran a entonar los versos de la canción, él vio el vestuario que portaba la joven y no dudó en mostrar su disgusto.

“Está muy premiada que salga a desquitar. A ver Ángela... vente... tengo tres cosas que decirte: muchas felicidades, ¿nos echamos una canción? y ¿por qué está tan escotado ese mugrero que traes? Perdón... decimos lo que sentimos, entonces vamos a decirlo con una canción”, remarcó.

Ante esta situación, la intérprete de Ahí dónde me ven solo se rio del momento e intentó que no pasara a mayores, siendo muy viral en dicho momento.

La dinastía de Antonio se ha consagrado como una de las familias mediáticas más queridas y populares de México EFE/The 3 Collective

A pesar de ese otro bochornoso momento, la dinastía de Antonio Aguilar se ha consagrado como una de las familias mediáticas más queridas y populares de México e incluso de Latinoamérica y Estados Unidos, pues el talento nato que tiene sus integrantes les ha valido como carta de presentación del gran apellido que portan.

