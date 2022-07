“No sé qué hubiera pasado”: Olivia Collins se sinceró tras sufrir violencia emocional y física por parte de su exesposo

La primera actriz habló sobre su trágica ex relación (Foto: Instagram/oliviacollinsmx)

Olivia Collins regresa al mundo de la actuación y no precisamente por medio de la televisión, sino del teatro. Por lo que en su más reciente encuentro con la prensa, retomó uno de los episodios más trágicos de su vida: la violencia emocional y física que sufrió por parte de su exesposo.

La primera actriz de Televisa, en la presentación de la puesta en escena Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve -la cual es su regreso al mundo de la actuación en vivo, pues no hacía una producción desde el 2017-, se sinceró cómo nunca antes para narrar uno de los momentos más duros de su vida personal que terminó incluso afectando la laboral, pues la difícil relación que tuvo con su fallecido marido Silvio García Patto le provocó pensar incluso en atentar en contra de su vida.

“Sí llega el tema (del intento de suicidio), sí... yo traté de hacerlo pero tenía un ángel que se llama Cata... y que se quedó allá, con su hijo; y ella me la llevé yo de aquí de México, y si no hubiera sido por esa mujer, no sé qué hubiera pasado de mi vida”, dijo ante los medios de comunicación que captaron la confesión al borde de las lágrimas.

La actriz participa aseguró que dicha mujer le salvo la vida (Foto: Instagram/@oliviacollins)

Es bien sabido que la relación con el padre de sus hijas terminó sumamente mal, pues incluso después de varios años de haberse divorciado, él constantemente la atacaba públicamente en cada nueva relación que la actriz mantenida, como en el año 2015 cuando expresó para TV Notas:

“Que mantenga a sus hijas fuera de la promiscuidad de su vida”, luego de que Olivia Collins declaró que sostenía un romance con un hombre mucho menor que ella de nombre Abraham Ramos.

La vida de la actriz de grandes producciones como Mi Corazón Es Tuyo, Soñar No Cuesta Nada y Dos Hogares -producción del 2011 que aparentemente será la última telenovela de la RBD Anahí- además compartió que tipo de lecciones le dejó la terrible experiencia en su vida, asegurando que todo acto negativo tiene en algún sentido una recompensa positiva que debe ser compartida con los demás.

La actriz participó en la telenovela "Dos Hogares" (Foto: Instagram/@oliviacollinsmx)

“De esa experiencia aprendí mucho y tuve dos hijas maravillosas, y ahora tengo un nieto maravilloso que si eso, ya que pasó que era el karma, era lo que tenía que aprender, pues ahora tengo el dharma. Sí puedo decir que llegas a un momento en que ya, la justicia divina viene a ti”, agregó.

La participante deslindada del reality show del matutino de Televisa, Las Estrellas bailan en Hoy, además compartió la forma de ver que tiene sus hijas sobre todo el caso, la vida de la actriz y la mujer empoderada en que se ha convertido, dejando a todos los presentes con un gran sabor de boca, pues reafirmó que los nuevos pensamientos siempre ayudan a superar todo mal.

“Dicen ‘No, mamá, lo debes de hablar, lo debes de decir, porque las mujeres te están esperando; y tú, que eres una persona pública, y que tú que eres una mujer empoderada, pues puedes decir que eres como todas, que te pasó también y que fue grave; también nosotras, mamá, sufrimos todo eso’”. señaló.

Su ex marido falleció en el 2017 (Foto: Instagram/@oliviacollinsmx)

En cuanto a su relación, recordó y mandó un mensaje para todas las víctimas de agresiones, pues la amarga experiencia y su trabajo en cientos de melodramas la ha convertido en una mujer muy diferente a la que México vio durante su batalla legal y mediática contra de su exmarido:

“Nadie te puede quitar tu autoestima, nadie te puede decir ‘no hagas esto’, nadie te puede violentar. He sido una mujer, una guerrera... He vivido muchas cosas, he aprendido de ello”, acentúa la actriz. Lo tomo como un aprendizaje, y ese aprendizaje me ha llevado a ser la mujer que soy ahora, y la mujer que yo les he enseñado a mis hijas que sean”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO: