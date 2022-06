Pepe Aguilar regañó a Ángela en pleno concierto por llevar un escote: “Ese mugrero que traes”

Pepe Aguilar y Ángela Aguilar (Foto: Ig pepeaguilar_oficial/Twitter)

A sus 18 años, Ángela Aguilar se ha consolidado como una de las mayores estrellas musicales en México, pues con su voz y carisma se ha ganado al público desde que era pequeña. Sin embargo, no siempre todo es sencillo para ella, pues constantemente suele verse envuelta en polémica. Fue así que, en esta ocasión, la joven fue regañada por Pepe Aguilar -su padre- durante un concierto-homenaje que ofrecieron en Zacatecas debido a un escote que utilizó durante la presentación.

Todo sucedió cuando el cantante de Prometiste invitó a su hija a cantar el éxito Tu sangre en mi cuerpo, pero un poco antes de que los dos integrantes de la Dinastía Aguilar comenzaran a entonar los versos de la canción, Pepe vio el vestuario que portaba la joven y no dudó en mostrar su disgusto.

“Está muy premiada que salga a desquitar. A ver Ángela... vente... tengo tres cosas que decirte: muchas felicidades, ¿nos echamos una canción? y ¿por qué está tan escotado ese mugrero que traes? Perdón... decimos lo que sentimos, entonces vamos a decirlo con una canción”, remarcó.

Pepe regañó a Ángela Aguilar en Zacatecas (Foto: Tw ferortega547)

Ante esta situación, la intérprete de Ahí dónde me ven, En realidad o Dime cómo quieres sólo se rio del momento e intentó que no pasara a mayores.

Durante la ceremonia -la cual se realizó en el Teatro Fernando Calderón-, el gobernador de Zacatecas, David Monreal aprovechó para darle a Ángela el nombramiento de Representante Cultural de Nuestra Tierra y agradeció a la familia por la contribución que han hecho a la entidad.

“Una familia que le ha dado mucho a nuestro estado y que, con figuras como Antonio Aguilar y Flor Silvestre, colocó a Zacatecas en los ojos del mundo y que fuera conocido más allá de las fronteras. Hay razones de sobra para recuperar los valores de nuestra familia, para luchar por la regeneración del tejido social y seguro estoy de que la familia Aguilar nos ayudará”, comentó el político durante su discurso.

Pepe y Ángela Aguilar cantaron en Zacatecas (Foto: Tw zacatecasonline)

Ángela se mostró contenta por el reconocimiento y mencionó: “Qué honor, la verdad para mí esto es un gran orgullo. Yo creo que compruebo, que no importa dónde naces, sino importa de dónde es tu corazón”.

Por su parte, Pepe Aguilar recordó sus orígenes y destacó que se sentía feliz de haber podido vivir en el estado durante un periodo de su vida.

“Me tocó la suerte de nacer en un seno familiar muy mexicano, me tocó la suerte de crecer en uno de los estados más mexicanos: Zacatecas. Yo creo que de no haber sido así, no tendría ni la mitad de los valores que tengo ahora, que aprendí jugando de chiquillo”, expresó.

Ángela Aguilar recibió un nombramiento en Zacatecas (Foto: Tw zacatecasonline)

Cabe recordar que a finales de mayo, Ángela Aguilar se sinceró sobre sobre los estragos que puede llegar a sufrir después de que termina una presentación.

Fue durante un videoblog que Pepe Aguilar publicó en su canal de YouTube, donde la joven narró que ocasionalmente se le baja la presión durante o después de un concierto, por lo que suele pedir bebidas azucaradas como parte del catering para evitar un desmayo.

“Como se me baja la presión muy seguido después de cantar y a veces durante, me tomó algo con azúcar, o sea, un refresco o uno de esos de energía del gimnasio, no de los que te dan energía, sino de los que te tomas en el gimnasio para hidratarte”, declaró.

