Violeta Isfel confesó que quería que participarán ‘Las divinas’ en su presentación de “Las Estrellas Bailan en Hoy”

Luego de consagrarse como la pareja ganadora de la tercera temporada de las Estrellas Bailan en Hoy junto al reconocido actor mexicano Luis Fernando Peña, Violeta Isfel habló por primera vez ante los medios después de llevarse el trofeo del prestigioso reality interno del Programa Hoy, ahí la histrionisa confesó que parte de su rutina final tenía pensada en incluir a sus compañeras de Las Divinas.

Fue en un encuentro con los medios retomado por el periodista Edén Dorantes, donde la también modelo que encarnó a Antonella confesó que quería bailar con sus compañeras de Las Divinas del reconocido melodrama juvenil Atrévete A Soñar que fue protagonizado en el 2009 por Danna Paola durante su participación final en Las Estrellas bailan en Hoy.

Sin embargo, por diversos compromisos laborales y personales ajenos al programa las integrantes del entonces grupo juvenil no pudieron hacerse presentes, en un encuentro que posiblemente hubiera causado asombro entre la generación que creció con la intérprete de Élite como Patricia “Patito” Peralta Castro.

“No pudimos reunirlas para que pudieran venir a bailar aquí conmigo, fue muy complicado. Todas tienen agendas muy difíciles y además Roxy está embarazada”, remarcó la ganadora de la tercera temporada de las Estrellas Bailan en Hoy.

Para su presentación final en el reality de Hoy, ambos histriones mexicanos decidieron sorprender a sus seguidores al bailar dos temas de sus proyectos más representativos en sus carreras y es que Luis Fernando escogió la pista de Amarte duele, mientras que Violeta Isfel seleccionó una de Atrévete a soñar.

De acuerdo con lo comentado por Violeta Isfel quería reunirse con sus compañeras Natalia Juárez (Fabiola Escobedo Iturbide), Roxana Puente (Lucy Montalvo) y Nashla Aguilar (Paola Arizmendi).

Durante la intervención con Edén Dorantes en su canal de YouTube, la intérprete que dio vida a Mónica Rinaldi en Una familia con suerte no ocultó su emoción de la posibilidad de reunir a sus excompañeras para la celebración de los 15 años de Atrévete a soñar y de esta manera poder recordar viejos momentos: “Pero en algún momento, a lo mejor para los quince años”, remató.

Sin duda alguna una de las participantes que se robó el escenario de Las Estrellas Bailan en Hoy fue la participación de Violeta Isfel quien desde un inicio destacó por brillar en el escenario pese a las complicaciones de salud que se le atravesaron a lo largo de la temporada como cuando fue hospitalizada de emergencia por deshidratación severa.

Cabe recordar que en un principio Violeta Isfel fue pareja del cantante Raymix, pero debido a sus compromisos del cantautor mexicano de 31 años de edad tuvo que dejar el concurso a la mitad de la temporada y por tal motivo tuvo que entrar como Luis Fernando Peña.

Para finalizar en la misma entrevista con los medios la actriz confesó que su expareja en Las Estrellas Bailan en Hoy se comunicó con ella para felicitarla por consagrarse en esta tercera temporada, además explicó que Raymix reconoció que si él se hubiera quedado no hubieran llegado a la final, ya que no la podía cargar.

“Cuando ganamos, Raymix me habló de inmediato, me dice: ‘compañerita que bueno que entró Luis Fernando porque creo que no hubiéramos llegado a la final si me quedaba yo’ y le digo no me digas, me dice ‘acuérdate que yo no te podía cargar’ y le dije bueno en eso tienes razón”, detalló sobre su primera pareja en el matutino de Televisa.

