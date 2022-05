La razón por la que Violeta Isfel se quedará sin su compañero en “Las Estrellas Bailan en Hoy”

Violeta Isfel y Raymix son pareja en "Las Estrellas Bailan en Hoy" Instagram @violetaisfel y @raymixmusic

Fue a principios de mayo que inició uno de los reality shows de baile más esperados de la televisión mexicana, ya que Las Estrellas Bailan en Hoy regresó en su tercera emisión con nuevas figuras y celebridades para la pista de baile.

A solo un mes de su comienzo ya ha pasado de todo y la competencia se pone cada vez más interesante, sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, pues un integrante de las parejas favoritas del concurso anunció su retiro del show.

Tal es el caso de Raymix, quien construyó un gran dúo a lado de la actriz mexicana Violeta Isfel, dado que son considerados por los jueces y la audiencia como los concursantes con más disciplina en los ensayos, así como en los escenarios. No obstante, este lunes 23 de mayo, luego de su presentación con el tema Mr. SaxoBeat, el cantante dio aviso de su salida del programa.

De inicio, agradeció a la producción por la oportunidad que le fue brindada, sin embargo, destacó que por cuestiones de su carrera artística, tendría que abandonar el concurso: “Lamentablemente, tengo que decirte (Dirigiéndose a Violeta) que este es mi penúltimo baile, por cuestiones de trabajo”, confesó, Raymix frente a los jurados.

Integrantes de Las estrellas Bailan en Hoy Foto: Instagram/@programahoy

De igual manera, le aseguró a su compañera de baile que tendrá una pareja que le apoyará en todo: “No te preocupes, te voy a dejar en buenas manos, alguien más va a estar contigo”, agregó el cantante.

Por lo que, pidió perdón a todo el programa y describió todo el trabajo que tiene pendiente para un futuro: “Les pido una disculpa, pero al mismo tiempo les agradezco por la oportunidad, estoy ahorita por empezar mi cuarto álbum, tengo una gira por Estados Unidos y unos conciertos en México, entonces me tengo que ir”, subrayó.

Ante la noticia, Violeta reaccionó sorprendida y al mismo tiempo preocupada, pues su compañero de pista se iría, no obstante, aceptó la situación y apoyó a Raymix con un fuerte abrazo.

Asimismo, la conductora Galilea Montijo, así como los jurados reconocieron el arduo trabajo del cantante y le desearon lo mejor en su carrera. No obstante, las calificaciones no fueron modificadas tras este suceso, por lo que la pareja sumó 20 puntos en su presentación.

El popular cantante invitó a Violeta a sus shows (Foto: Instagram/@raymixmusic)

Pero esto no detuvo a Raymix y le extendió una gratificante propuesta a Isfel, pues ahora que esté en sus conciertos le pidió a la actriz que fuera parte de sus presentaciones: “Te quiero hacer una invitación, el 4 de junio me toca cantar aquí en Texcoco, ¿Irías a bailar conmigo a mi show?” Por lo que Violeta, muy emocionada, no dudó en darle el sí a su propuesta.

Hasta el momento se desconoce quién será el nuevo acompañante de la intérprete de Antonella en Atrévete a Soñar, en esta aventura, sin embargo, se espera que siga la línea de esfuerzo y ganas que su actual compañero llevaba en la competencia.

Esta pareja no solo ha sido muy comprometida, sino que los integrantes han sufrido diversos obstáculos para seguir en el programa, pues recientemente Violeta alarmó a todos sus seguidores, así como a sus compañeros de reality en Las Estrellas Bailan en Hoy debido a que fue hospitalizada de emergencia, pues días atrás ya empezaba malestares.

La actriz se encontró hospitalizada Fotos: Instagram/@violetaisfel

Por ello, Violeta informó que a inicios del programa padeció de una fuerte diarrea, lo que derivó a que se deshidratara y llegará al nosocomio, sin embargo, la artista pudo recuperarse rápidamente gracias a los médicos, por lo que sigue tan concentrada en el concurso cómo el primer día.

