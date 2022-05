Violeta Isfel fue hospitalizada de emergencia por deshidratación severa

Violeta Isfel contó en sus redes sociales las razones por las que llego al hospital

Durante la segunda semana de mayo, Violeta Isfel alarmó a todos sus seguidores como a sus compañeros de reality en Las Estrellas Bailan en Hoy debido a que informó que tuvo que ser hospitalizada de emergencia debido a que comenzó a sentirse mal desde algunos días atrás.

Fue a través de sus cuentas de redes sociales donde la histrionisa mexicana contó a sus seguidores que desde que se incorporó a Las Estrellas Bailan en Hoy estaba padeciendo problemas estomacales muy fuertes; si embargo, no fue hasta la primera semana de mayo cuando en verdad se preocupó y decidió acudir al hospital para qué la avaluarán.

“Desde que empecé ‘Las estrellas bailan en Hoy’, el primer día, ahí me agarró una diarrea, así como rara y vómito, entonces me atendieron, me dieron un antibiótico y todo y los siguientes días estuve como bien, hidratándome y así. La semana pasada, a finales, me empecé a sentir mal, como que no recuperaba el hacer del baño normal, seguía como con diarrea, literal agua, y dije esto no está bien, me voy a deshidratar. Bajé de peso muchísimo, me empecé a asustar”, subrayó Isfel.

Violeta Isfel contó las razones por las que fue hospitalizada de emergencia (Foto: Instagram/@violetaisfel)

La intérprete que dio vida a Antonella Rincón en el melodrama juvenil de Televisa, Atrévete a soñar, añadió que llevaba semanas sintiéndose mal, pero no fue hasta la madrigada del pasado martes cuando se alarmó al notar restos de sangre y acudió a un nosocomio. Cuando llegó los médicos que la checaron se dieron cuenta de que estaba deshidratada y decidieron internarla por su seguridad.

“Llegué seca, llegué con un nivel de deshidratación que no le deseo a nadie, entonces me sacaron sangre, toda la que pudieron. No se podía porque resulta que mis venitas se secaron igual, entonces no había como manera de canalizarme hasta que ya lo lograron. Y se la han pasado hidratándome porque lo más preocupante de todo es la deshidratación severa que traía”, relató la actriz mexicana de 36 años.

Para finalizar su testimonio el cual también fue retomado por el Programa Hoy, la actriz resaltó que en un principio pensó que contrajo un parásito y que este era el que estaba ocasionado todos sus problemas estomacales, pero ante su sorpresa fueron amibas.

Por otro lado y ante notoria preocupación por parte de sus seguidores que se manifestaron en la caja de comentarios de sus redes sociales, la intérprete explicó que muy pronto retomará su trabajo en las Estrellas Bailan en Hoy, a expensas de lo que pase este viernes de eliminación.

Fue a finales de abril cuando los conductores del matutino de Televisa anunciaron el retorno de Isfel entre bombos y platillos a la empresa de San Ángel. Ahí la intérprete tuvo la oportunidad de agradecer la oportunidad de regresar a la que fue su casa desde que dio sus primeros pasos en el mundo de la actuación.

“Marcó un antes y un después en mi carrera. Tuve la oportunidad de demostrar que podía, era esa puerta que venía buscando desde hace muchos, muchos años”, explicó sobre su regreso a Televisa.

Violeta Isfel se sumó al elenco de las Estrellas Bailan en Hoy a finales abril (Foto: Instagram/@violetaisfel)(Imagen: @programahoy/Instagram)

Asimismo, resaltó el reto que representaba para ella el sumarse a las Estrellas Bailan en Hoy, el cual a lo largo de más de 2 temporadas se ha convertido en uno de los realitys matutinos con mayor éxito de la televisión mexicana.

“Acepté este reto porque [...] cuando yo vi las primeras ediciones yo dije: ‘¡Qué divertido!, me encantaría formar parte’, no es lo mismo hacer TikToks que bailar profesionalmente”, detalló la histrionisa mexicana que dio vida a Elisa Sánchez en la Viuda negra.

