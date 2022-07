Humberto Zurita recordó la muerte de Christian Bach: “La extraño cada vez más”

Humberto Zurita recordó a Christian Bach y confesó que la extraña cada vez más (Foto: Getty Images)

A más de tres años del fallecimiento de Christian Bach, Humberto Zurita la recordó y habló de cómo actualmente piensa en la muerte de la persona con la que vivió por 36 años.

Pocos días después del 26 de febrero de 2019, día en que murió Christian Bach en Estados Unidos, el mundo del espectáculo se paralizó con la noticia de que la actriz había fallecido. La familia de Bach no quiso profundizar en detalles en ese momento y, a tres años de que los hechos, poco a poco se han sincerado acerca de cómo ven la vida tras el trágico adiós de la argentina.

En esta ocasión, en entrevista con Juan Soler en Sale el Sol, Humberto Zurita abrió su corazón para recordar lo que significó para él su esposa y lo que hasta hoy es vivir sin la mujer con la que procreó a sus dos hijos.

Humberto agradeció a Christian por los hijos que tuvieron durante su matrimonio, quienes han decidido incursionar con éxito en la actuación y producción (Foto: Cuartoscuro)

“Christian y yo éramos socios, éramos amigos, éramos amantes, éramos marido y mujer, éramos padres, fuimos todo en la vida. Fuimos todo en la vida, vivimos muchísimos años, 36 años juntos”

Zurita agregó que fue gracias a la protagonista de La impostora que él pudo “poner los pies sobre la tierra”, ya que no sólo le permitió aprender a amar, sino que en el ámbito laboral también lo apoyó.

“Christian es mi compañera de toda la vida. Yo creo que curé más con ella que solo, es la mujer que me inspiró, ella sí me puso los pies sobre la tierra, me dio dos hijos maravillosos, me enseñó a amar, ella me enseñó que la vida sin amor no tiene sentido, no vale la pena”, se sinceró Humberto.

Humberto y Christian fueron uno de os matrimonios más estables de la farándula mexicana; se casaron en 1986 y tuvieron a sus dos hijos, Sebastián y Emiliano (Foto: Instagram/@zuritahm)

El actor aseguró que gracias a todo lo que vivieron juntos, para él ella seguirá siendo parte de su existencia porque además de que está presente en muchas de las actividades que realiza, cada vez la extraña más.

“Esto de transitar del cuerpo a lo que venga creo que es verdad porque siempre estará en mi corazón. La extraño, cada vez más. Pasa el tiempo y la extrañas más a ese ser humano a pesar de que está contigo en cada momento, en cada lugar”

Humberto también expresó su admiración por Christian como actriz y productora, pues participó en varias producciones con ella y también le abrió las puertas a nuevos talentos, tal como lo fue Juan Soler, quien también agradeció a la fallecida la confianza que le dio en sus primeros años dentro de la industria del espectáculo en México.

Nunca se reveló el diagnóstico de Bach, sólo su causa de muerte (Foto: Instagram/@zuritahm)

Christian Bach falleció a sus 59 años por un paro respiratorio tras haberse retirado de los espectáculos por cinco años. Según dio a conocer su esposo años después del deceso, ella había pedido que no se diera a conocer su diagnóstico y quería morir tranquilamente, alejada de los reflectores.

El día que murió, la familia Zurita Bach decidió respetar la voluntad de la histrionisa y dieron a conocer su fallecimiento varios días después, cuando ya se habían llevado a cabo los servicios funerarios.

Durante la entrevista, Humberto Zurita también fue cuestionado por su madre, quien falleció el pasado enero a los 95 años de edad.

Con la muerte de su madre, Humberto dijo comprender lo que sus hijos pudieron sentir hace tres años, cuando falleció Christian (Foto; Instagram/@zuritahm)

El histrión confesó que la muerte de su madre le afectó profundamente, pues piensa que ella era su vínculo más cercano a Dios y también reflejó en su dolor lo que sintieron sus hijos con la pérdida de Christian Bach.

“La perdida de una madre es muy fuerte, me imagino lo que mis hijos pudieron haber sentido cuando perdieron a su madre. Yo siento tanto la muerte de todas estas personas, pero están aquí, en tu corazón”

SEGUIR LEYENDO: