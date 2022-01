Humberto Zurita compartió emotiva despedida para su madre: “Siempre fuiste mi luz”

Humberto Zurita interpreta a "Epifanio Vargas" en "La Reina del Sur" (Foto: Cortesía)

Humberto Zurita se encuentra atravesando por otro dificil momento en su vida, la pérdida de su madre, Guadalupe Moreno. Desde lo profundo del corazón, el actor compartió un sentido mensaje en honor a su madre donde le agradeció por las enseñanzas que le dejó y le pidió que llevara su recuerdo con otros de sus seres queridos que ya se encuentran descansando en paz, entre ellos, Christian Bach.

Guadalupe Moreno falleció el pasado viernes 14 de enero a los 95 años de edad. Hasta el momento se desconocen las causas del deceso, pues tanto el protagonista de Vivir a destiempo como sus hijos, Sebastian y Emiliano, no ha dado declaraciones al respecto. Sin embargo, medios locales y Noticieros Televisa reportaron que la madre del actor se encontraba enfrentando algunos problemas de salud relacionados con el estómago.

Minutos después de que trascendió la noticia, Humberto Zurita confirmó la lamentable pérdida de su madre con una serie de fotografías y breves mensajes que subió en sus historias de Instagram. Más tarde, el oriundo de Torreón, Coahuila, volvió a su perfil para compartir un sentido texto de despedida junto a una postal de Guadalupe Moreno.

Mensaje de Humberto Zurita en honor a su madre (Captura: @zuritahm/Instagram)

“Vuela alto madre y sigue iluminando mi vida. Siempre fuiste mi luz y la esperanza perdida que a tu lado siempre encontró el camino para seguir adelante colmado de tu amor”, comenzó.

Con sentimientos a flor de piel, el actor de La Reina del Sur externó su sentir con unas emotivas palabras para su madre, donde resaltó el inmenso amor mutuo, la importancia que tenía y tendrá en su vida, además de los valiosos aprendizajes que le dejó a lo largo de su vida.

“Me enseñaste a amar y a entender, que en este camino, la vida sin amor no tiene sentido. Eres y serás siempre la fuerza que me lleve a encontrar un día la cara de Dios”, continuó.

(Foto: Instagram/@zuritahm)

Dentro de su conmovedor mensaje, Humberto Zurita encontró un espacio para hacerle una petición a su mamá. El actor le pidió que llevara su recuerdo a los seres queridos que, como ella, ya se encuentran descansando en paz. Entre las personas que mencionó se encontró su esposa, la reconocida actriz Christian Bach, quien falleció el 26 de febrero de 2019.

“Vuela madre y háblale de mí a todos mis seres amados que hoy brillan en el cielo : a mi padre, a Adela , a Roberto y a mi amada Christian . Platica con ellos y cuéntales de nosotros, los que seguimos en la tierra esperando un día estar a su lado nuevamente”, agregó.

Por último, Humberto Zurita reconoció que en los últimos años ha perdido parte de su fe religiosa, por lo que también pidió que su madre intercediera por él y lo ayudara a recuperarla: “Solo tú, con tu fe y tu amor podrás hablar con Dios de mí, para encontrar de nuevo mi fe y mi esperanza y así, poder un día ver la cara de Dios”, concluyó.

Padres de Humberto Zurita (Captura: @zuritahm/Instagram)

Casi al instante, la publicación del actor se llenó con condolencias, mensajes de amor y cariño tanto para él como para todos sus seres queridos. Entre las reacciones que recibió, destacó la presencia de algunas personalidades del medio del espectáculo, tales como Mariana Seoane, Héctor Suárez Gomís, Mauricio Aspe y su hijo, Emiliano Zurita, quien escribió: “Te amo pa!!!”.

Desde la lamentable pérdida de su madre, el intérprete de 67 años ha compartido algunas fotografías de su baúl de recuerdos en sus historias de Instagram. La mayoría de las postales son retratos de Guadalupe Moreno, pero también aparecieron algunas donde posaron madre e hijo junto a otros familiares.

