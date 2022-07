Ana Martín demostró ser gran fan de Rubí de La Academia y envió un mensaje en redes que se volvió viral

Ana Martín mostro ser gran fan de Rubí (Foto: Instagram/@anamartin/@laacademiatv)

El fenómeno televisivo que ha sido y actualmente mantiene en suspenso cada semana a los televidentes latinos sin duda alguna es el reality show de canto La Academia. En su celebración por los 20 años de su inicio, las controversias no han parado, pues se ha logrado reunir un elenco que de alguna manera ha dado pequeños guiños a personajes ya consagrados de generaciones pasadas.

Este es el caso de de Rubí, la quinceañera más famosa de México, pues desde su entrada -en el episodio cero, que fue especial para diversos medios de comunicación- los constantes señalamientos a sus capacidades vocales, el propósito que tenía dentro del show o incluso las comparaciones con Jolette, han provocado que sea la participante más viral y mencionada de la generación 2022.

Esto lo sabe muy bien el mundo de la farándula mexicana, pues a pesar de que podría centrarse solo al mundo del canto, actores y otro tipo de artistas ya han mostrado su interés por el reality de la televisora del Ajusco o por sus académicos. Este ha sido el caso de la primera actriz Ana Martín, quien muchos recuerdan con gran cariño por su interpretación en producciones como El pecado de Oyuki, Soy tu dueña y Destilando amor, pues demostró ser gran fan de Rubí.

Tras su polémica presentación en el concierto número siete, donde interpretó Maldita Primavera que hizo famosa a Yuri, la actriz de Televisa no dudó en dejarle una muestra de apoyo, luego de que los jueves Ana Bárbara, Horacio Villalobos, Lolita Cortés y Arturo López Gavito, le expresaran de formas distintas que ya no tenía más que ofrecer pues sus limitaciones vocales jamás le permitirían seguir creciendo para el breve tiempo que dura el programa.

Fue a través de una publicación en las páginas oficiales de TV Azteca en la plataforma Facebook, donde la querida actriz le escribió con una muestra de cariño y admiración su sentir, a pesar de que laboran en televisoras distintas:

“Rubí se observa siempre estudiando, eso me encanta de ella. Lo haces bien, sigue así. Es una academia y aprenderás muchísimo más hermosa. Todo en la vida requiere de esfuerzo y disciplina y tú lo estás haciendo. Vas muy bien. Éxitos hermosa”, comentó desde su perfil verificado en la red social.

Tras la muestra de cariño por la naciente estrella en medios de comunicación tradicionales -porque fama ya tenía desde su invitación a su fiesta de XV de años-, miles de usuarios le aplaudieron a la primera actriz que escribiera una idea que muchos comparten, sin embargo también le preguntaron si no tendría problemas por consumir y promover contenidos distintos a los que hace su televisora, la empresa de San Ángel.

“Ana Martín es la mejor en redes sociales a pesar de su edad ja, ja, ja pero si me preocupa que te regañen en Televisa por andar en las redes de TV Azteca escribiendo y apoyando sus reality shows”. “A Rubí la quieren hacer ver como la Jolette 2.0 pero si ven los 24/7 se darán cuenta que no es soberbia ni confiada en estar ahí por algo, de verdad le echa ganas a pesar de que ya sabemos todos que no tiene una gran voz, pero quiere aprender”. “Ana Martín como siempre sacando sonrisas en redes y la apoyo en sus palabras, esta niña no debe ser objeto de burla más”, respondieron.

Ana Martín se ha consagrado como una de las artistas que mayor número de interacciones directas tiene en sus redes sociales, pues en Twitter contesta cuando la arroban, así como incluso en Facebook responde cuando se le hace una etiqueta.

