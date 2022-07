Rocío Sánchez Azuara fue amenazada durante su programa en vivo: “No sabe en lo que se mete”

La conductora condenó los hechos (Photo by Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images)

Rocío Sánchez Azuara se ha convertido en los últimos años en una de las presentadoras de talkshows más populares en México, quien ha resaltado además por promover un formato libre de violencia dentro de las emisiones de sus programas. Sin embargo, en esta ocasión, la famosa conductora fue amenazada en vivo por uno de los asistentes al show.

Todo sucedió durante el programa del pasado 12 de julio en Acércate a Rocío en donde se expuso el caso de una joven de 18 años llamada Samantha que denunció ser víctima de abuso sexual y acoso por parte de su cuñado Jesús. Pero, la situación se tornó tensa después de que se dieran los detalles de cómo se habrían desarrollado los hechos y la conductora -junto con el abogado y la psicóloga del programa- confrontaran al presunto agresor.

No obstante, la respuesta de Jesús fue inesperadamente violenta y comenzó a decir que lo habían llevado con base a engaños.

“¿Tú crees que tengo la necesidad de estar acosando a mi cuñada? No, ni siquiera tengo la necesidad de estar aquí, tengo muchas mujeres”, declaró Jesús.

Rocío se ha ganando el cariño del público (Photo by Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images)

Posteriormente, el hombre se puso de pie e inició a lanzar fuertes amenazas en de la producción y se refirió a una de las trabajadoras como La Güerita.

“Toda su producción, su güerita, me van a conocer, afuera van a ver cómo me las pagan. Yo me retiro, ni siquiera tengo que estar aquí, afuera van a ver cómo se las ven conmigo”, dijo el implicado, mientras se levantaba de su asiento y salía del foro.

En este sentido, algunos trabajadores condujeron a otra parte del foro a Jesús; por su parte, Rocío lo siguió para explicarle, junto al abogado del show, las implicaciones legales que tendría la denuncia que su cuñada interpondría en su contra próximamente. Sin embargo, después de escuchar la situación, el hombre volvió a adquirir una actitud agresiva y añadió:

“Yo vine con otro afán y eso que vengan a decirme mentiras y que me estén difamando a nivel nacional, no saben en lo que se están metiendo y a la güerita, Wendy, va a ver cómo se la va a acabar conmigo”, dijo.

Rocío defendió a su equipo de trabajo (Foto: Instagram/@rocio_sazuara)

Ante esto, Rocío le preguntó directamente que si también la estaba amenazando a ella:

“Le pregunto de nuevo, La Güerita es parte de mi equipo de trabajo y al amenazarla a ella me amenaza a mí, ¿usted me está amenazando a mí?”.

A lo que Jesús respondió tajante: “Tómelo cómo quiera”.

Finalmente, Rocío señaló que todo había quedado grabado, por lo que cualquier cosa que le llegara a suceder tanto a ella, como a su equipo de trabajo, sería responsabilidad de él.

“Está frente a un abogado y desde hoy voy a ejercer mis derechos como ciudadana”, sentenció Azuara, previo a que el hombre se retirara del lugar.

Tras regresar al foro, Rocío lamentó los hechos y destacó que ese era uno de los riesgos a los que tenía que enfrentarse por tratar con muchas personas dentro de su programa.

Cabe recordar que hace unos meses, Rocío realizó la presentación oficial de su programa ante los emdios de comunicación y se mostró contenta de tener la oportunidad de darle un giro radical a los talk shows.

Asimismo, la artista puntualizó que Acércate a Rocío contará con todo tipo de expertos, entre los que destacan tanatólogos, psicoanalistas y sexólogos. Además, comentó que parte de su éxito es que siempre se ha mostrado muy transparente, dejando ver que también es persona, ama de casa, profesionista y mamá.

