Rocío Sánchez Azuara dedicó nuevo programa a su hija que falleció: “Está conmigo”

La conductora tiene mucha fama actualmente en televisión (Foto: Instagram/@rocio_sazuara)

Rocío Sánchez Azuara está próxima a estrenar su nuevo programa en TV Azteca, el cual es un formato talk show y lleva por nombre Acércate a Rocío.

Así, durante la presentación oficial del programa, la conductora abrió su corazón y compartió que este es un proyecto muy importante para ella debido a que estuvo influenciado por su hija.

“Hay formatos que como profesional tienes que hacer y hay formatos como Acércate a Rocío que me enorgullezco de ser, porque es un programa que escribí con mi hija cuando estaba en las últimas etapas de su vida”, comentó.

Y es que el 23 de septiembre de 2019 murió Daniela Santiago, la hija de la conductora, después de ser diagnosticada años antes con lupus eritematoso. Fue a través de redes sociales, donde Rocío dio la triste noticia en aquel entonces.

rocio sanchez azuara (Foto: acercaterociotv)

“Es tan difícil ver que has partido, saber que nunca más estarás conmigo, que tu sonrisa queda en mi recuerdo, que tu voz seguirá en mi mente, pero a pesar del gran dolor que tu ausencia me causa sólo me queda la certeza que ya estás descansando y agradecer por siempre tu amor”, escribió en Instagram para la joven.

Es por ello que, con esta nueva oportunidad, Sánchez Azuara señaló que usará su espacio en televisión para darle un giro radical a los talk shows y tratar los casos con todo el respeto y empatía que estos merecen.

“Sabemos como tratar los temas con delicadeza, respeto, inteligencia, todo eso será en este formato donde se puede ver en familia, donde no va a haber violencia y me comprometo”, señaló.

rocio sanchez azuara (Foto: acercaterociotv)

Ante cómo está viviendo el proceso de duelo por la partida de su hija, Rocío apuntó que nunca deja de ser difícil, pero dijo que Daniela se encontraba en un mejor lugar.

“No se recupera uno nunca, se vive todos los días con eso, Mi hija no se fue y está conmigo cerca (...) mi hija trascendió a algún lugar y yo no puedo ser egoísta como madre y pensarla mal, ella tiene una nueva vida ahora”, añadió.

La artista puntualizó que Acércate a Rocío contará con todo tipo de expertos, entre los que destacan tanatólogos, psicoanalistas y sexólogos.

“(Este programa) es el mejor premio que se puede llevar cualquier persona que se dedique a los medios masivos (...) Rocío Sánchez Azuara es del pueblo y para el pueblo. Yo soy una persona que a base de mucho esfuerzo y preparación se ha ganado un lugar y el cariño del público”, dijo.

*Información en desarrollo