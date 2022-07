Familiar de Mónica Dossetti defendió al hermano de la actriz tras video de agresión: “Fue un lapsus brutus”

José Dossetti no podrá comunicarse con su hermana por ningún medio (Foto: Archivo)

Tras difundirse un video filtrado en donde presuntamente se observa a la actriz Mónica Dossetti siendo víctima de un intento de asfixia por parte de su hermano, José Dossetti, las reacciones por parte del mundo del espectáculo no se han hecho esperar. Y, en esta ocasión, una familiar de los famosos rompió el silencio para defender al presunto agresor de la artista.

Se trata de Alejandra Dossetti, hermana de Mónica y José, quien -durante una entrevista para Venga la Alegría- no dudó en arremeter contra las personas del medio que han opinado sobre su hermana en fechas recientes.

“Me da muchísima pena que mi hermana tiene 15 años enferma y nadie de sus compañeros de Televisa, ni de ningún lado nunca jamás le hablaron por teléfono. Esas personas que dicen ser sus amigas y que nunca hicieron nada, me dan vergüenza. Hoy salen a decir tantas barbaridades, jamas le han dado sus regalías como deben ser a mi hermana”, señaló Alejandra.

En este sentido, la mujer ahondó ante las cámaras de TV Azteca que toda la familia de la actriz que participó en telenovelas como Hasta el fin del mundo y que fue diagnosticada hace unos años con esclerosis múltiple, se ha hecho cargo de sus cuidados, ya que “es carísimo mantener a Moni”.

Mónica Dossetti habría sufrido un intento de asfixia (Foto: @Twitter @c4jimenez)

Respecto al video, en donde se observa que presuntamente José Dossetti atacó a Mónica mientras ella estaba sentada en una silla de ruedas, Alejandra dijo que no fue la intención de su hermano herir a la actriz de Hasta el fin del mundo.

“Si mi hermano hubiera querido hacer algo contra ella, mi hermano lo hubiera hecho y nadie se hubiera dado cuenta, mi hermano puso las cámaras y las puso como seguridad de ella”, destacó.

En cuanto a las declaraciones que realizó Pepe Cabello, un vecino de Mónica y José,en donde señaló que el sistema de vigilancia lo colocó él por petición de la familia y que así consguió el video que filtró, la hermana de Mónica dio su opinión al respecto.

“(Pepe Cabello) no las puso, ese señor es un mentiroso, las cámaras las puso mi propio hermano, permitió que las pusieran. La casa es de mi hermano, no es de Pepe Cabello, yo supe todo desde la noche que fue a la Fiscalía, a mi hermano, cuando llegaron con mi hermano, no sabía nada tampoco, no había visto el video, porque sino estamos atrás de las redes, pues no sabemos”, dijo.

El proceso legal ya está en curso

Alejandra aclaró que la Fiscalía tiene conocimiento del paradero actual de José Dossetti y que, debido a las medidas implementadas por las autoridades, el presunto agresor no podrá regresar a su domicilio ni tener contacto con Mónica durante un periodo de 60 días.

“Yo le tuve que hablar a mi hermana Mónica y decirle: ‘No le puedes hablar a José... toda la vida la han cuidado mi mamá y tía, ahora la cambiamos con José, porque el área de José es un área verde, porque es mas bonita, José le hizo su casita abierta, le puso la televisión afuera (...) y le dije: ‘¿Quieres que te cambie, Moni?’ y me dijo: ¡No, me quiero quedar a vivir con mi hermano, porque él me da de comer, me compra mis antojos’”, narró Alejandra.

Asimismo, la familiar de los artistas apuntó que José llegó a decirle que estaba arrepentido por no haber tenido paciencia en el momento que sucedieron los hechos.

¡En exclusiva para #VLA, Alejandra Dossetti defiende a su hermano, José Dossetti, luego de que se publicara un video donde se ve que agrede a la actriz Mónica Dossetti! 😱🚨📺 #EliminaciónQuieroBailar pic.twitter.com/QHsG3sxxGy — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 15, 2022

