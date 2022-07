Mon Laferte ofreció concierto en el Cereso Femenil de Ciudad Obregón: “Espero que mi voz las alegre”

Mon Laferte en el Cereso Sonora Foto: Instagram/@monlaferte

Mon Laferte, reconocida cantante de origen chileno que hace poco se nacionalizó mexicana, visitó durante la mañana del pasado 12 de julio a varias reclusas que forman parte del taller de composición y escritura “La letra Escarlata”, del Centro de Readaptación Social de Ciudad Obregón, Sonora.

La intérprete de 39 años aprovechó su presencia en dicha entidad federativa para el festival del Mar Bermejo del puerto de Guaymas del pasado miércoles 13 de julio, para visitar a las reclusas al interior del Cereso.

Al Centro de Reinserción Social también asistieron Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas, directora del Instituto Sonorense de Cultura (ISC), y Enrique Pinales, responsable de Cultura Municipal de Cajeme. El taller de “La letra Escarlata” se ofrece a mujeres que viven en la penitenciaría con varias opciones de recreación como danza, teatro, escritura, música y ballet.

Dentro de un extenso mensaje vía Instagram, Mon Laferte confesó que desde hace más de un año forma parte del taller -el cual derivado a la pandemia de COVID-19 tuvo que llevarse a cabo de forma virtual- pero fue hasta este mes de julio cuando tuvo la oportunidad de acercarse presencialmente al Centro de Readaptación Social de Ciudad Obregón.

“Hace un par de días tuve la fortuna de visitar a las mujeres privadas de su libertad física en el CERESO femenil de Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora. Me cantaron y yo canté para ellas, hace un año compartí unos talleres de composición por Zoom con ellas y ya me hacía falta conocerlas personalmente. Gracias Mara y gracias Esther y a todas las personas involucradas que me permitieron la visita, espero que mi voz les alegre un poquito el día a estas bellas mujeres”, redactó en su publicación.

La publicación rápidamente tuvo un gran alcance en redes sociales sumando poco más de 150 mil “me gustas” y miles de comentarios enalteciendo su labor social como activista en pro de los derechos de las mujeres mexicanas, asimismo, múltiples artistas como Guaynaa, Juan Pablo Vega y Glorita Trevi celebraron su participación en el programa “La letra Escarlata”.

Mon Laferte dio taller para reclusas del Cereso de Sonora Foto: Instagram/@monlaferte

“Hermosa mujer y artista. Hermosura es lo que haces y creas”. “Que hermoso tu ser”. “Corazón gigante Monsesita”. “Mon, eres increíble! Llevas luz y esperanza dónde vas”. “Que precioso corazón el que tienes Mon, gracias gracias gracias por transitar en el universo y llenar a tantas personas con tu música y arte”, son algunas reacciones recuperadas de la caja de comentarios.

El nombre de la cantautora nacida en Viña del Mar, Chile, cada vez es más recurrente en México desde su naturalización el pasado 2 de junio. Hace poco la también activista se convirtió en tendencia en las redes sociales cuando tuvo la oportunidad de asistir al polémico programa de YouTube, La entrevista con Yordi Rosado.

Captura: Youtube Yordi Rosado

Bajo este contexto, Norma Monserrat Bustamante Laferte, conocida artísticamente como Mon Laferte sin ningún tipo de tapujos abrió su corazón junto a Yordi Rosado al relatar varios pasajes de su vida como su reciente maternidad, su regreso a los escenarios, el cáncer de tiroides que casi la retira de la escena musical, así como muchos otros temas más.

La intérprete chilena llegó a México en el año 2007 en busca de la fama, sin embargo, después de un extenso camino fue hasta el 2015 cuando logró despuntar en la escena musical tras cochear múltiples éxitos por su colaboración con Universal Music en el sub sello “Discos Valiente”, reeditando “Mon Laferte Vol. 1″ por el cual recibió Discos de Oro y de Platino por ventas.

SEGUIR LEYENDO: