MasterChef Celebrity: usuarios de redes sociales reaccionaron con memes al anuncio del elenco de la segunda temporada

Las redes sociales se inundaron de memes tras el anuncio de los participantes de la segunda edición de MasterChef Celebrity México (Fotos: Captura de pantalla Twitter)

Una avalancha de comentarios, opiniones y memes se desbordó la mañana de este 13 de julio en redes sociales después de que en una especial conferencia de prensa transmitida por la señal de TV Azteca se anunciaran los nuevos participantes de la segunda temporada del reality show de cocina MasterChef Celebrity.

Si bien desde hace un par de años MasterChef se ha posicionado como uno de los realitys de televisón más aclamados a nivel mundial -con sus distintas ediciones para cada país- en México el éxito de dicho programa ha sido tanto que se han transmitido varias temporadas tanto de su formato tradicional como en MasterChef Junior y Celebrity.

Será el próximo 21 de agosto la fecha en la que miles de familias mexicanas podrán disfrutar del primer episodio de esta segunda temporada de MasterChef Celebrity y, para agregarle un toque de emoción al estreno, esta mañana se revelaron los nombres de los 20 participantes que concursarán por ganar el aclamado premio.

Cabe mencionar que el anuncio dejó grandes sorpresas para las y los fanáticos del reality show por lo que en redes sociales no tardó en hacerse tendencia el hashtag #MasterChefCelebrity.

Para la segunda temporada de MasterChef Celebrity estará de regreso en la conducción la la renombrada intérprete mexicana Tatiana, mientras que la chef Betty Vázquez y José Ramón Castillo volverán al reality show como jueces. A ellos se les unirá el también chef y creador de contenido de origen español Pablo Albuerne, el cual es propietario de dos exitosos restaurantes.

Resulta importante recordar que este formato de MasterChef tiene como finalidad buscar entre las celebridades del momento a la cocinera o cocinero más talentoso entre las estrellas, por ello, este nuevo elenco cuenta con una gran diversidad de actores, actrices, cantantes, modelos, atletas, conductores, creadores de contenido e incluso jueces de otros reality shows de la aclamada televisora del Ajusco.

Los nuevos integrantes de MasterChef Celebrity México 2022 serán: Margarita “La Diosa de la Cumbia”, Alan Ibarra, Talina Fernández, Carlos Eduardo Rico, Nadia Yvonne, Francisco Gattorno, Lorena Herrera, Ernesto D’Alessio, Alejandra Toussaint, Julio Camejo, Verónica del Castillo, Marcelo Lara, Macky González, Mauricio Mancera, Carmen Campuzano, Pedro Moreno, Alejandra Ávalos, Ricardo Peralta, Karla Sofía Gascón y Arturo López Gavito.

Pese a que gracias a la revelación del elenco la segunda temporada de MasterChef Celebrity ya se perfila para ser una de las mejores del reality show, fueron los nombres de ciertos participantes los que acapararon toda la atención de fanáticos y seguidores. Tal fue el caso de Margarita “La Diosa de la Cumbia” quien más se dijo “muy emocionada” de mostrar esta faceta poco conocida de ella al frente de las cámaras.

Entre los conductores que llamaron fuertemente la atención por su aparición en esta nueva edición de MasterChef fue la incursión de la expresentadora de Sale el Sol, Talina Fernández, así como el regreso de uno de los personajes más conocidos y queridos por parte de toda los matutinos nacionales y es que después de 8 años fuera de la empresa del Ajusco, Mauricio Mancera regresa a una producción de TV Azteca.

No obstante, otro de los personajes que recientemente se ha vuelto tendencia por ser parte del jurado del exitoso reality de TV Azteca, La Academia fue Arturo López Gavito quien resaltó que su participación en MasterChef Celebrity no afectara su labor como juez, ya que los horarios no se empalmarían.

“Like si piensas que el cast de esta temporada de #MasterChefCelebrity está buenísimo”, “Pues me gusta el elenco de esta temporada, ojalá vaya los domingos como en los viejos tiempos. Para mi que soy un cheff frustrado no saben cómo disfruto este programa. Mancera, Lorena y Gavito ya son mis favs #MasterChefCelebrity”, “Podememos hablar de que en esta temporada de #MasterChefCelebrity si habrá celebridades y celebridades PERRISIMAS! urge estreno”, fueron algunos de los comentarios de usuarios en redes sociales.

