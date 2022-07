Ingrid Coronado habló de su experiencia cuando Fernando del Solar tenía cáncer: “Era cómo si la enferma fuera yo”

Los dos fueron amigos por muchos años antes de ser pareja (Foto: CUARTOSCURO / Instagram @fernandodelsolar)

Tras la repentina muerte de Fernando del Solar por una neumonía, el mundo del espectáculo se conmocionó e Ingrid Coronado -su ex esposa- fue blanco de todo tipo de críticas injustificadas desde el primer momento, pues usuarios de redes sociales comenzaron a retomar los antiguos rumores en donde se aseguraba que años atrás la famosa abandonó al conductor tras ser diagnosticado con cáncer.

Ante esta situación y en medio de la tragedia, varios compañeros del medio salieron en defensa de Ingrid e, incluso, Anna Ferro -viuda de Fernando- pidió un alto a los ataques en contra de la famosa. Fue ahora, durante una reciente entrevista con Isabel Lascurain para su canal de Youtube, donde Coronado rompió el silencio sobre aquella época y habló sobre el difícil proceso que vivió con su pareja de aquel entonces.

En este sentido, Ingrid Coronado apuntó que, después de que Fernando recibiera la noticia de que padecía linfoma de Hodking en 2012, ella pasó a ser la cuidadora primaria del también ex conductor de La Academia.

Los conductores se separaron por algunos problemas con la familia de Fernando (Foto: Twitter)

“La ayuda siempre llega para el que está enfermo, el entendimiento y la comprensión llega para el que está enfermo, pero sí es bien importante voltear a ver al que está al lado”, comentó.

Asimismo, Coronado señaló que no fue un proceso fácil, ya que no sólo debía realizar sus deberes cotidianos, sino que tenía que estar aún más al tanto de su pareja.

“Yo sé lo que es cargar, no solamente, con la estructura diaria, la casa, el trabajo, los hijos, sino lo que es también, cargar con la preocupación de no saber qué va a pasar con la otra persona”, añadió.

De acuerdo con la famosa, este fue un periodo complicado en su vida, porque no comprendía del todo cuáles eran los motivos -o si había alguna razón- por la que su familia, Fernando y ella tuvieran que estar atravesando eso.

Los conductores se separaron (FOTO: Miguel Dimayuga/CUARTOSCURO.COM)

“Ahora que lo veo a distancia, yo lo viví como si la enferma fuera yo. Todo el tiempo estuve queriendo ver qué es lo que la vida me quería decir. Venimos a conocernos y nos conocemos a través de las experiencias que la vida nos ofrece, a veces son experiencias de las que uno quisiera huir”, señaló ante las cámaras de Lascurain.

Así, después de un largo proceso en donde tomó terapia, cursos y talleres pudo sentirse un poco más plena y continuar con su vida.

“Hoy puedo entender que lo que viví fueron consecuencia de mis decisiones, finalmente la vida me estaba enseñando algo, me estaba mostrando que yo podía hacer otras cosas, que le estaba dando mucha importancia a lo que la gente opinaba de mí. A través de esa experiencia tan dolorosa, aprendí a ponerme un impermeable hacía las opiniones ajenas y eso me acerca cada vez más a mí”, sentenció.

Cabe recordar que a más de una semana del deceso de Fernando del Solar, Ingrid Coronado se adentró en el tema y visiblemente conmovida habló sobre la profunda pesadumbre que atraviesan sus hijos tras la pérdida de su padre.

Fue en una emisión de su programa radiofónico en MVS de nombre Conectadas junto a Tamara Vargas, en donde Ingrid Coronado abordó por primera vez de manera pública la muerte de su expareja.

“Estoy convencida de que si queremos acompañar a nuestros hijos lo primero que debemos hacer es trabajar en nosotros mismos y en las emociones estoy convencida de que es así. Si yo soy capaz de manejar mis emociones de expresar y ordenar mis emociones, es lo que mis hijos van a aspirar, absorber, van a aprender(...) en sus ojos se puede ver un profundo dolor”, indicó en su emisión de radio.

SEGUIR LEYENDO