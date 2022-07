Arturo López Gavito comparó a Lolita Cortés con una botarga de cheeto

Los críticos son grandes amigos (Foto: TW @algavito)

La amistad entre Arturo López Gavito y Lola Cortés ha sido entrañable a lo largo de las generaciones en las que han fungido como críticos de La Academia. Es por ello que, durante las transmisiones del veinte aniversario del famoso concurso de canto, ambos artistas han sobresalido nuevamente por sus duras críticas a los participantes. Pero en esta ocasión, El juez de hierro fue un poco más allá y no dudó en hacerle otro meme a su compañera.

Y es que durante el concierto del sábado pasado, Lola Cortés apareció con un llamativo atuendo color naranja, por lo que -a través de su cuenta de Twitter- Gavito colocó un par de imágenes comparando a su amiga con el icónico disfraz de cheeto que utilizó Katy Perry para disfrazarse en Halloween de 2014.

“Quién le copió a quién? El Cheeto viviente o Lola Cortés?”, escribió el crítico.

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios de ellos comenzaron a señalar que ambos deberían iniciar una relación romántica.

Gavito hizo otro meme de lola cortés (Foto: TW @algavito)

“Jajajaja, la amas, en otra vida ustedes dos debieron ser pareja”. “Amo como se llevan ustedes”. “¿Se te antojó ese cheeto, verdad?”, fueron algunas menciones.

Pero no todo fue positivo, ya que otros usuarios de esta red social aprovecharon la publicación para señalar que, en ocasiones, los comentarios de Gavito o Lola Cortés estaban subidos de tono durante las transmisiones de La Academia: 20 años.

“Creo que este show paso de reality a la grosería pero por parte de los llamados críticos. Hay una línea muy delicada entre verter una apreciación basada en su experiencia y humillar y tratar de forma peyorativa a los concursantes”, escribió un cibernauta.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Arturo López Gavito hace referencia a los atuendos que Lolita Cortés utiliza durante los programas, pues en fechas pasadas Lolita presumió durante el show de TV Azteca un exótico tocado en la cabeza, por lo que su compañero la comparó nuevamente desde su Twitter con el personaje Jerjes, quien fue interpretado por el actor Rodrigo Santoro y era un antagónico rey persa en la película 300.

Compararon a Lola Cortés con antagonista de "300"(Foto: Twitter @algavito)

Como si no fuera suficiente, López Gavito añadió la frase: “Encuentra las diez diferencias”. Hecho que incitó a los usuarios de redes sociales a comentar y reírse del momento.

“Ja, ja, ja e pasó Sr. López!!! No me puedo reír de la señora Lolita y usted hace que le falte al respeto con mi risa. Lolita perdóneme pero hahahahaha”. “Sr. por favor dígale a Lolita que no queremos que esté de buenas, queremos que esté de malas. Gracias”. “Simplemente La Sra. Lolita es única un personaje y persona increíble, independiente que la crítica es dura, es directa y a muchos no les gusta eso”, fueron algunos de los comentarios que surgieron.

Asimismo, el domingo pasado, Lola Cortés mostró en pantalla un dramático atuendo negro, por lo que Gavito bromeó también un poco y comparó a su amiga con el personaje de Natalie Portman en El Cisne Negro.

“¿Lola y Natalie? o ¿Natalie y Lola?”, colocó.

Gavito dijo que Lola Cortés fue vestida como Natalie Portman en "El cisne negro" (Foto: TW @algavito)

Pero los usuarios no estuvieron de acuerdo y varios de ellos bromearon al respecto: “Brincos diera la Lola por parecerse por lo menos tantito a Natalie”. “Cásese con Lola señor”. “Ni punto de comparación”. “Lolita Portman o Natalie Cortés”, escribieron los internautas.

