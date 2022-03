Margarita “La Diosa de la Cumbia” fue abusada sexualmente por su padre

Margarita, "La Diosa de la Cumbia" confesó que sufrió de diferentes abusos en su niñez (Foto: Instagram/@margaritacumbia)

A raíz de las denuncias que surgieron a partir de la conmemoración de este 8 de marzo, Margarita, La Diosa de la Cumbia, reveló que ella fue víctima de un depredador sexual a los 14 años y a los largo de su juventud recibió bullying por su peso.

Durante una conferencia que Margarita Vargas ofreció con motivo del Día Internacional de la Mujer, confesó haber sido abusada sexualmente por su papá cuando ella era una adolescente, después de haberse enterado de que él tenía una novia.

“Yo era una niña feliz, era una niña muy feliz, hasta que un día, a mis 14 años, me doy cuenta que mi papá tiene una novia, y entonces se me vino el mundo abajo, y esa niña que era feliz, inocente, que tenía todas esas esperanzas y sueños, se vino abajo, porque no sabía si tenía que contarle a mi mamá o no, y me lo guardé”

La cantante recordó que poco después de que sintió una gran tristeza al darse cuenta de que su papá tenía otra pareja, la violó. Ella calló por no comprender la situación y por haber pensado que había sido su culpa ser abusada.

Margarita recordó los abusos que sufrió en su niñez y juventud (Foto: captura de pantalla/YouTube)

“Mi papá estaba enfermo, tenía 39 años y después de haber sentido toda esa desilusión, todo ese velo que se me cayó de la cara, él me violó. El tener que ver a mi papá el otro día y no decir nada, el ver a mi mamá y no decir nada, pero una niña de 14 años en mi época lo que sentíamos era culpa”

Margarita reveló que su dolor no paró ahí, pues su padre murió después y fue un golpe emocional, pues ella todavía no comprendía por qué había abusado de ella. Aunado a ello, dijo que hace poco se enteró de que su hermana también fue víctima de su padre.

En entrevista para Ventaneando, Vargas alentó a que las mujeres y niños que han sido abusados sexualmente hablen, pues muchas y muchos como ella han callado. “No tienen idea cuantas mujeres, niños, hemos pasado por eso, muchas, nos quedamos calladas, pero ya no es hora de callar, es hora de hablar, y de olvidar, de perdonar”, dijo la cantante.

Margarita reveló que desde niña vivió carencias e injusticias (Foto: Instagram/@margaritacumbia)

También recordó que el inicio de su carrera fue muy difícil, pues fue estigmatizada por su peso. Según relató, fueron tantas las veces que distintas personas le aseguraron que no tendría futuro en la música si no cumplía con los estándares de belleza, que puso su salud en riesgo al someterse a una liposucción con un médico sin experiencia.

“Lo primero que uno hace, o lo que yo hice en mi experiencia (al recibir comentarios negativos), fue irme a hacer una liposucción. Como no tenía dinero, entonces lo hice con una doctora que se acababa de recibir, claro que me cobró bien barato, pero quedé como mártir, fue una locura. No me volvería a hacer una liposucción nunca. Puse en riesgo mi salud sin darme cuenta, sólo por complacer”, confesó Margarita.

La colombiana relató que desde niña sufrió de bullying por su peso, pues en la escuela llegaron a ponerle apodos ofensivos como “barril sin fondo”. No obstante, compartió que ella ha aprendido a perdonar a sus agresores y piensa que eso fue lo que le permitió bajar de peso.

