María José evitó tomar partido en el conflicto de Kabah y Lolita Cortés: “Hay cariño”

Hace un par de semanas el grupo Kabah se posicionó en el centro de la conversación luego de que Lolita Cortés, en su papel de crítica de La academia 20 años, lanzara duras críticas contra los integrantes del grupo surgido en 1996 de la mano del productor Luis de Llano.

Y es que la polémica juez de la competencia de canto de TV Azteca , aseguró que sólo uno de los integrantes del grupo intérprete de La calle de las sirenas realmente tiene talento vocal.

Cortés no escondió su sentir en la la segunda gala del concurso, cuando tras la presentación de Cesia y Andrés, quienes interpretaron el tema Vive, uno de los grandes éxitos de la banda pop, expresó: “Es una canción que le dieron a Kabah, que la única talentosa ha sido María José, era la que hacía el ‘bla bla bla’, la única, Kabah, eso es todo, o sea no estamos hablando de Queen, de Journey, no señores, Kabah”, dijo con aire de menosprecio.

Las duras palabras de desagrado hacia el grupo de Una ilusión llegaron a oídos de uno de sus integrantes: Héctor Apio Quijano, quien a través de un video le respondió a la crítica de La academia y le dejó claro que no permitirá que insulte ni haga menos a la banda de la cual forma parte al lado de su hermana Federica Quijano, Sergio O’Farrill, Daniela Magún y René Ortiz.

“Me llegó un video de esta mujer, Lola o Lolita Cortés, criticando a Kabah. Kabah, como lo dices despectivamente, llevamos 30 años de carrera y bien que mal tenemos éxitos de muchos años”, comenzó a expresar el ex concursante de Soy famoso, ¡sácame de aquí!

Apio Quijano no dudó en ir más allá y demeritó la carrera artística de Lolita Cortés, de quien dijo que sólo logró destacar en los 90 y de ahí en adelante “desapareció”: “Yo no me voy a meter con tu carrera, porque bueno hay mucho qué decir, bueno, más bien en realidad no hay tanto qué decir... una mujer de musicales del 90, donde desapareciste”, expresó.

El intérprete de Al pasar y La vida que va remató su comentario criticando el “personaje” que Lola Cortés desempeña en La academia: “Nosotros no tenemos que disfrazarnos con este personaje de villana del 92 acabando a la gente y denigrando el trabajo de los demás. Respeta el trabajo de tus compañeros, te conozco, te conozco bien, déjanos en paz”, remató el cantante.

El clip difundido por el también presentador dividió opiniones en las redes sociales, pues mientras algunos consideraron que la actitud de Lolita fue soberbia y no tenía por qué hacer menos el trabajo de otros cantantes cuando su labor es sólo calificar el desempeño de los alumnos, otros apoyaron sus palabras.

Ahora ha sido María José, quien fue la única que recibió el halago de Lolita Cortés, quien habló con reservas del tema. Y es que la cantante de No soy una señora no quiso entrar en polémicas y así respondió al programa Sale el sol:

“Pues siempre han querido sacar ahí juguito a la naranja, pero yo nunca he dado nada de qué hablar, entonces no me gusta meterme en ese tipo de chismes, yo amo a todos mis compañeros por igual, sea quien sea”, expresó.

“No voy a opinar de ese chisme, hay cariño de por medio de todas las partes, cada quien le contesta a quien le conteste, yo no voy a contestar eso”, agregó María José sobre el tema, previo a deslindarse de los comentarios de su amigo Apio Quijano, en contra de Lolita Cortés.

