María José tuvo tres embarazos fallidos: “Se reabsorbió el bebé”

María José se casó en 2005 con Mauricio García, a quien conoció trabajando en Kabah (Foto: Instagram)

María José compartió el difícil proceso que vivió para poder convertirse en madre, pues la cantante desarrolló tres embarazos que no pudieron seguir adelante antes de por fin poder procrear a su hija Valeria, hoy de siete años.

Fue en la reciente entrevista que le hizo Yordi Rosado donde la cantante de No soy una señora contó la historia de cómo nació su romance con su hoy esposo Mauricio García, a quien conoció cuando aún formaba parte del grupo Kabah, pues el empresario trabajaba en la disquera a la que pertenecía la banda de La calle de las sirenas.

En noviembre de 2005 se casaron, y la intérprete buscó hacer realidad su sueño de convertirse en madre hasta más adelante, cuando pudo hacerse de una casa familiar donde crecieran sus futuros hijos. “Cuando empezamos a tratar de embarazarnos no podíamos, no pegaba y no pegaba; él se fue a hacer conteo, yo me fui a hacer conteo”, contó María José.

María José estuvo en las más reciente emisión de La entrevista con Yordi Rosado Foto: Instagram/@yordirosadooficial

Tras acudir con un médico especialista, la también conductora de televisión consiguió embarazarse, sin embargo a los tres meses perdió al bebé y le tuvieron que practicar un legrado.

“Estaba en Monterrey, tuvimos un show y al día siguiente en el aeropuerto empecé a tener un sangrado y entonces nos fuimos a México y en la noche el sangrado estaba importante y al día siguiente nos fuimos al hospital y ya se había perdido”, recordó.

La intérprete de Prefiero ser su amante tuvo que entrar de emergencia al quirófano y horas después de salir de la cirugía, ya estaba pensando en volver a intentar quedar embarazada: “A la hora que me despierto le dije al doctor: ‘¿qué onda? ¿Cuándo el próximo?’. Mauricio estaba devastado obviamente y yo sí lloré y después dije ‘el que sigue’”, dijo.

En el programa de YouTube, María José también relató cómo surgieron sus ataques de ansiedad derivados de la tragedia del 11 de septiembre del 2001 Foto: Instagram/@lajosa

Tiempo después, María José volvió a embarazarse, pero esta vez tampoco pudo desarrollarse el bebé, por lo que la ex Kabah decidió someterse a estudios para encontrar la razón de sus intentos fallidos por convertirse en madre.

“No pegó, mi cuerpo decía que estaba embarazada, salía todo positivo y el bebé después como que se reabsorbió, ahí fue cuando vimos que algo estaba mal y salió un rollo de trombos, de coágulos”, contó.

Al tiempo, en 2014, la pareja logró que “La Josa” quedara embarazada por tercera vez, y por recomendación de su especialista, la intérprete comenzó a usar anticoagulantes. Poco después le dieron la noticia de que serían dos bebés quienes venían en camino, sin embargo en una cita de revisión le dieron una fatal noticia:

Valeria fue la bebé que se pudo desarrollar en el tercer embarazo de María José (Foto: Instagram)

“Pegan dos y dije: ‘wow, qué onda’, y a la siguiente cita que fuimos, más o menos a las 10 semanas, uno ya no estaba latiendo. Todo el embarazo estuvimos así (preocupados): ‘a ver si se logra”, recordó.

Tras tres meses de gestación, su hija no corría ningún peligro y la cantante continuó trabajando hasta que cumplió los 6 meses de embarazo, entonces ya no podía moverse en el escenario por su estado. Valeria García nació en agosto de 2014 y a la fecha es la única hija que la pareja ha procreado.

La cantante que se dio a conocer como solista cantando covers de baladas, ha hablado de la cercana relación que tiene y el gran amor que siente por su hija. Poco después del nacimiento de Valeria, María José recordó lo difícil que fue desapegarse de su hija, sobre todo cuando tuvo que retomar sus compromisos profesionales.

María José y Mauricio García son padres de la pequeña Valeria, de siete años (Foto: Instagram)

“La primera vez que salí a trabajar lloraba como una loca, desesperada, me sentía súper culpable... yo me quería quedar ya en la casa para siempre...”, contó en una entrevista para el programa Hoy, poco tiempo después del nacimiento de la niña.

