María José respondió a Lolita Cortés tras ‘menospreciar’ a Kabah: “Yo nada más los veo”

Desde que Lolita Cortés regresó como Juez de Hierro a La Academia ha estado envuelta en la polémica por sus opiniones sobre algunas canciones y sus fuertes críticas sobre las interpretaciones de los alumnos. Tal fue el caso del controversial comentario que lanzó durante un concierto del reality, donde de cierta manera menospreció a Kabah -famoso grupo pop que brilló en las listas de popularidad durante la década de los noventa- por la calidad vocal de la mayoría de sus integrantes y sus temas desatando la furia de Apio Quijano y una contundente respuesta de María José.

Todo comenzó hace unas semanas, cuando Cesia y Andres unieron su talento para interpretar Vive, canción que Kabah lanzó en 1996 y se convirtó en uno de sus más grandes éxitos. La interpretación de los académicos dejó mucho que desear, según Lolita Cortés, quien una vez más criticó la selección de temas para los conciertos y compartió su punto de vista sobre la legendaria agrupación pop.

“Es una canción que le dieron a Kabah, que la única talentosa ha sido María José, era la que hacía el ‘bla bla bla’, la única, eso es todo, o sea no estamos hablando de Queen, de Journey, no señores, Kabah”, declaró con aire de menosprecio.

Como era de esperarse, el comentario que lanzó Lolita Cortés llegó a oídos de algunos integrantes de Kabah, quienes no dudaron en responder. Fue durante una entrevista para Venga la Alegría donde la intérprete de Prefiero ser su amante, Lo que tenías conmigo, No soy una señora y Adelante Corazón compartió su punto de vista sin intenciones de entrar en polémica.

“Gracias, Lolita”, dijo sobre el halago que recibió. “Pero no me gusta entrar en chismes. La verdad es que amo a los Kabah, amo a Lolita, amo a todos mis compañeros de La Academia, a todos absolutamente los quiero muchísimo y yo tengo un gran cariño con todos mis compañeros, entonces ya que se metan en chismes ellos, yo no, yo nada más los veo”, agregó y finalizó mandando un besó.

La respuesta de La Josa se sumó a las declaraciones de Apio Quijano, quien tras ver la sección del programa donde Lolira Cortés opinó sobre Kabah, recurrió a su cuenta de Instagram para arremeter contra la actriz de musicales. Notablemente sorprendio, resaltó los 30 años de trayectoria que recientemente cumplió la agrupación y llamó “villana del 92” a la polémica juez.

“Me llegó un video de esta mujer, Lola o Lolita Cortés, criticando a Kabah. Kabah, como lo dices despectivamente, llevamos 30 años de carrera y bien que mal tenemos éxitos de muchos años. Yo no me voy a meter con tu carrera, porque bueno hay mucho qué decir, bueno, más bien en realidad no hay tanto qué decir... una mujer de musicales del 90, donde desapareciste”, comenzó.

“Nosotros no tenemos que disfrazarnos con este personaje de villana del 92 acabando a la gente y denigrando el trabajo de los demás. Respeta el trabajo de tus compañeros, te conozco, te conozco bien, déjanos en paz

Las declaraciones de Lolita Cortés dividieron opiniones en Instagram -plataforma donde el matutino de TV Azteca recuperó los videos-, donde algunos usuarios apoyaron a María José, Apio Quijano, Daniela Magun, Federica Quijano, Sergio Ortiz y René Ortiz -todos los integrantes de Kabah-, mientras que otros concordaron con la Juez de Hierro.

Sin embargo, lo cierto es que Kabah es considerada como una de las agrupaciones pop más sobresalientes de la década de los 90 gracias a su estilo y populares canciones que son recordadas hasta la actualidad, tales como La calle de las sirenas, Amigas y rivales, La vida que va, Al pasar y Vive.

