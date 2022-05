Por qué los atentados del 11-S afectaron a la salud mental de María José: “Mi mamá vivía en Nueva York”

Cómo fue que surgieron los ataques de ansiedad de María José propiciados por los atentados del 11-S

María José se ha convertido en una de las voces femeninas más reconocidas en México y, al igual que varios artistas posicionados al rededor del mundo de espectáculo, no ha sido la excepción al sufrir ataques de ansiedad. Por ello, en una reciente intervención, la también actriz relató desde su experiencia como ha sobrellevado este tema relacionado con su salud mental.

Fue durante la más reciente emisión de La entrevista con Yordi Rosado, donde la exintegrante de Kabah habló sobre los inicios de sus ataques de ansiedad, los cuales fueron propiciados por los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en contra de las torres gemelas.

Dicho evento marcó la vida de millones de personas que vieron esta serie de ataques por televisión y los cuales trascendieron en la historia como uno de los peores ataques al corazón de los EEUU. La intérprete de La calle de las sirenas, recordó que su progenitora, en ese entonces, radicaba en la ciudad donde fueron los atentados.

María José relató como surgieron sus ataques de ansiedad derivados los ataques del 11 de septiembre del 2001 Foto: Instagram/@lajosa

“Empiezo con ataques de ansiedad y me lo detonó y no sé por qué, los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. Mi mamá vivía en Nueva York en ese entonces, pero no era que viviera a lado. Yo creo que vi tanto, fue tanta información tan horrorosa que me detonó un rollo de ansiedad horrible”, subrayó.

Más adelante, relató que ella tenía un vuelo programado para el 12 de septiembre para visitar a su madre, que vivía en New York, a la cual repatrió después de los atentados a las torres gemelas; sin embargo, pospuso su vuelo hasta octubre y cuando se subió a la aeronave, se dio cuenta de que comenzó con un miedo que no sabía de donde venía.

Tiempo más tarde, fue diagnosticada con ansiedad y por cuatro años consumió antidepresivos controlados: “Fui al psiquiatra, literal me dieron mi pastilla. Ese día tenía un Auditorio Nacional con Kabah y yo me tomé mi pastilla, ‘flotaba’ en el Auditorio Nacional”, relató entre risas.

La intérprete nacida en la Ciudad de México, recordó que durante un tiempo contuvo los embates de la ansiedad hasta que volvieron a manifestarse de forma más física cuando se convirtió en madre: “La ansiedad regreso cuando fui mamá y es que es de miedo ser mamá.

Por otro lado, La Josa, expresó su sentir sobre las personas que dicen que tienen depresión y los incentivo a buscar ayuda profesional: ”La gente que dice que tiene depresión, no es que esté triste, no es que esté deprimida. Es un nombre que le pusieron a un ‘rollo’ del sistema nervioso”, acotó.

Para finalizar, la intérprete de éxitos como No soy una señora, Prefiero ser su amante, Un nuevo amor; relató que estuvo a nada de dejar las dosis de antidepresivos hasta que llego la pandemia y prefirió continuar con su tratamiento.

María José estuvo en las más reciente emisión de La entrevista con Yordi Rosado Foto: Instagram/@yordirosadooficial

Otro de los temas en los que ahondó la intérprete mexicana fue su relación laboral con los demás integrantes de Kabah, agrupación a la que perteneció en los 90; sin embargo, lo que más sorprendió de su charla con Yordi Rosado fue cuando confesó que “le quitó la virginidad” a su compañero Héctor Apio Quijano.

“Era muy curioso, de verdad. Creo que estábamos todos en un momento de exploración y así como de ‘y ahí qué, y acá qué’, que me parece maravilloso...(Yo ya había tenido novios antes), pero con esos novios no había esas preguntas. De hecho fue así, fue de ‘oye, fíjate que he estado pensando de que quiero que mi primera vez sea contigo y entonces, yo dije ¡va, órale!”, evocó.

