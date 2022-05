Apio Quijano perdió su virginidad con María José: “Una edad de mucha sexualidad”

María José y Apio Quijano tuvieron un romance en su adolescencia (Foto: Instagram)

Desde la década de los 90, María José llamó la atenció del público por su potente rango vocal que la hacía sobresalir del grupo Kabah, con el que se dio a conocer cantando temas como La calle de las sirenas y Una ilusión.

A la fecha y tras su salida del grupo impulsado por el productor Luis de Llano, la cantante se ha posicionado como una de las mejores voces femeninas de México, sumando miles de fans a su trayectoria, sin embargo pocos saben de un pasaje romántico en su vida personal.

Y es que la intérprete de No soy una señora sorprendió con una fuerte revelación pues confesó que “le quitó la virginidad” a su compañero Héctor Apio Quijano, cuando ambos pertenecían al grupo pop también conformado por Federica -hermana de Apio-, Daniela Magún, René Ortiz y Sergio O’Farrill.

La cantante ha desarrollado una exitosa carrera en solitario (Foto: @kabah_oficial, @lajosa/Instagram)

“Con el Apio anduve como un mes... Estábamos chavitos los dos, estábamos en una edad de mucha sexualidad, teníamos entre los 17 y 21 años, la plena edad en la que quieres darte de besos, darte de arrimones, irte de peda y tienes a tus hermanos ahí y de repente un día tu hermano (hace sonido de beso tronado)”, comenzó a platicar la también conductora de 46 años a Yordi Rosado en su programa de entrevistas.

“Era muy curioso, de verdad. Creo que estábamos todos en un momento de exploración y así como de ‘y ahí qué, y acá qué’, que me parece maravilloso...(Yo ya había tenido novios antes), pero con esos novios no había esas preguntas. De hecho fue así, fue de ‘oye, fíjate que he estado pensando de que quiero que mi primera vez sea contigo y entonces, yo dije ¡va, órale!”, recordó la intérprete de Prefiero ser su amante.

Pese a que la relación sentimental fue breve, María José recuerda la anécdota con ternura, y también destaca que ambos se dieron cuenta de que “no iba por ahí”.

Kabah fue impulsado por la academia "Conceptos", propiedad de Luis de Llano Macedo (Foto: Instagram/@Kabah_oficial)

“Estuvo muy lindo porque en realidad hasta nos preparamos, fue un rollo de exploración. Nos amamos profundamente y todo, pero ya después él y yo nos dimos cuenta que no era por ahí. Y aparte lo amaba, lo amo, los amo a todos y así fue y dijimos venga. Anduvimos un ratito, no duró mucho, pero fue de mucho amor y mucha ternura, sobre todo, más que pasión mucha ternura... y está ultra guapo ahorita el Apio, qué onda”, concluyó María José entre risas.

Por otra parte, a mediados de abril de este 2022 los cinco integrantes que permanecen en el grupo desde hace 30 años se subieron al Escorpión al volante para hablar sobre su próximo regreso a los escenarios. Durante la charla, Alex Montiel no pudo evitar cuestionarlos sobre cómo es actualmente su relación con María José después de que decidió no reincorporarse al grupo y seguir trabajando en su carrera como solista.

Actualmente Apio Quijano continúa en Kabah y participa en el reality "Soy famoso, ¡sácame de aquí!"

René Ortiz fue el primero en hablar al respecto: “Nos llevamos muy bien con ella, se fue”. Apio Quijano no se quedó atrás y mencionó: “Tenemos una relación muy cordial con María José”. En un tono más serio, Federica Quijano, quien actualmente forma parte de la Cámara de Diputados, agregó: “Amamos a La Josa, además es lo máximo y nos encanta que le esté yendo tan bien, o sea, para mí es de las mejores voces [...] la neta es que la extrañamos mucho”.

Para demostrarlo, Daniela Magun propuso hablar vía telefónica con su excompañera y, después de esperar unos minutos, no respondió. Al final de la entrevista, la conductora de Netas divinas explicó que María José no podía responder porque estaba en un vuelo.

