Moody’s bajó la calificación de México: qué pasa con tu crédito bancario, tu hipoteca y el precio del dólar

Moody’s recortó la calificación de México a Baa3, acercándolo al límite del grado de inversión, lo que encendió alertas en los mercados.

La agencia Moody’s Ratings redujo la calificación crediticia de México de Baa2 a Baa3, el último nivel antes de perder el llamado “grado de inversión”, una categoría que indica qué tan confiable es un país para pagar sus deudas.

La decisión encendió alertas en los mercados financieros porque refleja preocupación por el aumento de la deuda pública, el elevado déficit fiscal y el respaldo constante del gobierno a Petróleos Mexicanos, mejor conocida como Pemex.

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Sin embargo, especialistas y autoridades aclaran que esto no significa que México haya caído en una crisis económica ni que automáticamente se convierta en un país “riesgoso” para invertir.

De hecho, Moody’s cambió la perspectiva de “negativa” a “estable”, lo que implica que no espera otro recorte inmediato en el corto plazo.

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Moody’s también redujo sus expectativas de crecimiento para México, lo que apunta a una inversión privada más débil en los próximos años.

La calificadora explicó que las finanzas públicas mexicanas se han deteriorado desde 2024 debido al aumento del gasto público, una base limitada de ingresos tributarios y las millonarias ayudas financieras destinadas a Pemex.

Actualmente, la deuda del gobierno ronda el 49.3% del Producto Interno Bruto (PIB), un incremento importante frente al 39.8% registrado en 2023.

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¿Qué significa que México esté “a un escalón” del grado de inversión?

Perder el grado de inversión sería una señal negativa para inversionistas internacionales, ya que muchos fondos solo pueden invertir en países considerados financieramente estables.

Aunque México todavía conserva ese nivel con Moody’s, Fitch y S&P, el mensaje de las agencias es claro: existe preocupación por el crecimiento económico lento, el déficit fiscal y la presión que representa Pemex para las finanzas públicas.

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Moody’s señaló que el respaldo constante del gobierno a Pemex es uno de los factores que presionan las finanzas públicas de México. ECONOMIA MATTHEW RUTLEDGE

¿Tu tarjeta de crédito o préstamo bancario subirán? Esto podría pasar

Uno de los principales temores tras el anuncio es el impacto en la economía cotidiana de las familias.

La realidad es que no habrá un aumento automático en todos los créditos, pero sí podrían generarse presiones financieras graduales.

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Por ejemplo, si los mercados consideran que prestar dinero a México implica más riesgo, las tasas de interés podrían mantenerse altas durante más tiempo.

Tarjetas de crédito y membresías: bancos aplican distintas condiciones según el tipo de producto financiero. (Foto: Agencia Andina)

En el caso de tarjetas de crédito y préstamos personales con tasa variable, los pagos mensuales podrían encarecerse eventualmente si sube la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE).

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Las tarjetas de crédito seguirían siendo especialmente costosas, por lo que expertos recomiendan evitar atrasos y no acumular deuda innecesaria.

Aun así, es importante aclarar que esto es un escenario potencial y no un efecto inmediato ni garantizado.

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Hipotecas y créditos de vivienda: ¿deberías preocuparte?

Para quienes tienen una hipoteca, el impacto depende del tipo de financiamiento contratado.

La mayoría de los créditos hipotecarios en México —incluidos muchos de bancos comerciales y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores— manejan tasas fijas, por lo que las mensualidades no subirían por esta decisión de Moody’s.

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En el caso de las hipotecas, la mayoría de los créditos en México no subirían de inmediato porque operan con tasas fijas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, quienes tengan hipotecas a tasa variable sí podrían enfrentar incrementos en sus pagos mensuales si las tasas de referencia aumentan.

Además, obtener nuevos créditos podría volverse un poco más complicado o caro, ya que los bancos suelen ajustar condiciones cuando perciben mayor riesgo económico en un país.

Esto podría reflejarse en tasas ligeramente más elevadas o requisitos más estrictos para aprobar financiamientos.

¿Por qué el dólar podría subir tras la decisión de Moody’s?

La rebaja de calificación también puede generar volatilidad en el tipo de cambio.

Cuando inversionistas extranjeros perciben mayor incertidumbre, algunos reducen sus inversiones en activos mexicanos y buscan refugio en monedas consideradas más seguras, como el dólar estadounidense.

La decisión de Moody’s puede generar presión sobre el peso mexicano y provocar movimientos en el tipo de cambio frente al dólar. Foto: AP Photo

Eso puede provocar presión sobre el peso mexicano y movimientos bruscos en el precio del dólar.

Sin embargo, analistas insisten en que no se espera una devaluación abrupta únicamente por esta noticia, ya que México todavía mantiene estabilidad macroeconómica y autonomía del Banco de México.

Además, la Secretaría de Hacienda destacó que el país cuenta con reservas internacionales por 257 mil millones de dólares y acceso a líneas de crédito internacionales para enfrentar episodios de volatilidad.

Recomendaciones de expertos para proteger tus finanzas

Evitar el sobreendeudamiento y pagar tarjetas a tiempo .

Priorizar deudas con tasas variables .

Mantener un buen historial crediticio .

Evitar decisiones financieras impulsivas por miedo al dólar.

Comparar tasas antes de contratar nuevos créditos.

Expertos recomiendan evitar el sobreendeudamiento y pagar puntualmente las tarjetas de crédito para proteger las finanzas personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener la calma, ya que México aún conserva el grado de inversión.

Especialistas coinciden en que la baja de calificación es una señal de advertencia para las finanzas públicas del país, pero no representa una crisis inmediata.

El verdadero reto será controlar la deuda, mejorar el crecimiento económico y reducir la presión financiera de Pemex en los próximos años.