La Academia: Yahir negó que hubiera tenido un romance con Toñita

Pese a que Toñita aseguró que nadie podría negar que mantuvo un romance con Yahir, el cantante desmintió lo que dijo su excompañera sobre su supuesta relación (Fotos: Gettyimages)

El pasado 17 de junio Toñita reveló que había mantenido un romance con Yahir luego de haberse conocido en La Academia, hace 20 años; sin embargo, el intérprete de Alucinado negó haber mantenido cualquier amorío con su excompañera.

Durante una entrevista con De Primera Mano, Toñita confesó que la química que se veía a través de las pantallas entre ella y Yahir durante la primera entrega de La Academia era real y llegó a ser un romance, inclusive, habría durado varios años.

Según dijo la cantante, este amorío nunca llegó a ser algo formal ya que no buscaban lo mismo. No obstante, gracias a los años que estuvieron juntos y a la amistad que desde el inicio los unió, hasta hoy mantienen el cariño latente.

“Teníamos 23 años él y yo 22. Él era joven, yo era joven, él buscaba más alegría y yo quería algo más serio, y no se quiso, no se pudo, pero sí tuvimos nuestros queveres”, destapó la Negra de Oro.

Toñita hace unos días reveló que mantuvo un romance con Yahir después de su época en "La Academia", donde su química ya era notable (Foto: Captura de pantalla)

La revelación de la cantante sorprendió a su público, pues en varias ocasiones ella se había negado a aclarar si en algún punto de su amistad, principalmente durante su estancia en La Academia, había mantenido un romance con su excompañero.

No obstante, en un encuentro con la prensa en el aeropuerto, Yahir fue cuestionado al respecto y él, inmediatamente, negó las palabras de Antonia. Asimismo, para la cámara de Chisme No Like, aseguró que simplemente se llevan “pesado”.

“No, no. Sí lo dijeron, yo lo leí. No, la Toña y yo siempre nos hemos llevado pesado y siempre me agasaja y todo, pero no, para nada”

Durante la primera entrega de "La Academia" Yahir y Toñita resaltaron como pareja por la forma en que interactuaban, lanzándose piropos, pero nunca siendo muy cercanos (Foto: Twitter @Somos1G)

En entrevistas anteriores, Yahir ya se había encargado de negar que haya mantenido más que una relación amistosa con Toñita, pues ha defendido que siempre se han lanzado comentarios pícaros y su amistad ha sido muy fuerte, motivo por el que hasta hoy continúan comportándose de la misma forma.

Durante la plática en De Primera Mano, la Negra de Oro, al saber que algunas personas iban a intentar negar el romance que tuvo con Yahir, declaró que no tenía razones para mentir, pues, de hecho, había disfrutado mucho de esa relación.

“Tenemos un cariño muy grande, yo lo quiero. Lo que yo viví con él, lo que yo pasé con él, lo disfruté y me gustó. Entonces, a mí no me vengan con el cuento de que ‘eres una mentirosa’, yo lo viví en carne propia, yo lo disfruté, yo lo gocé. Créanme, está muy bien de todo”, dijo Toñita entre risas.

La cantante reveló que tuvo sus "queveres" con su compañero de La Academia

Posteriormente y para otros medios, Antonia continuó afirmando que mantuvo sus “queveres” con Yahir, inclusive, reveló que esto habría durado aproximadamente dos años.

Por su parte, el intérprete de Contigo sí, en entrevista con Infobae México comentó que la amistad con su excompañera siempre se ha basado en los piropos que desde su época en La Academia intercambiaban.

Asimismo, comentó que para él era divertido mantener este tipo de relación con Toñita a 20 años de conocerse.

“Tengo más de 20 años de amistad con ella y siempre nos hemos llevado así, siempre me ha sabroseado, siempre me echa piropos, y me encanta. A mí me encanta la relación que tengo con ella y me encanta su personalidad también”, expuso el cantante.

