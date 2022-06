La Academia 20 años. Yahir no cree que un reality de canto apoye a sus egresados: “No hay un buen ‘bisne’”

Yahir recién participó como concursante en "Tu cara me suena" (Foto: Televisa)

“No he recibido ninguna invitación de nada, y pues nada, yo sigo en los proyectos, a seguirle dando en lo que estoy”, contó Yahir a Infobae México apenas el pasado 5 de mayo respecto a la pregunta de que si lo habían considerado para aparecer en el programa La academia 20 años.

Pese a que en ese momento el cantante no había recibido ninguna invitación, a finales de ese mes se dio a conocer que será el conductor principal del concurso de canto de TV Azteca que la noche de este domingo 12 de junio llega a la pantalla mexicana.

“Esto es de verdad una invitación de oro, yo pegué el brinco de la emoción cuando me invitaron, cuando todavía no me daba cuenta lo que será ser el conductor del programa, era mi felicidad total”, contó el cantante de La locura al confirmarse su participación.

El cantante fungirá como conductor en la emisión de 20 años de La Academia (Foto: @yahirmusic/Instagram)

Y es que la edición conmemorativa del show celebrará el surgimiento en 2002 del programa que inició la fiebre de los concursos de canto televisivos, dando paso a proyectos como Operación triunfo, Popstars, Cantando por un sueño y La voz México, programas de los cuales han egresado ya varias generaciones de cantantes.

Pero no todos los participantes de los concursos, incluso aquellos que se han alzado con el triunfo, han logrado proyectar una carrera exitosa en el competido mundo del entretenimiento musical. Muchos de ellos han visto esfumarse la popularidad que llegaron a obtener por la pantalla y pocos son quienes realmente han podido consolidar una carrera en los escenarios y destacar.

Cuestionado por Infobae, Yahir compartió su opinión sobre este hecho y reveló a qué atribuye que sólo algunos egresados de realities hayan podido brillar en el medio:

Yahir junto a Dennis Arana, participante de la generación más reciente de La Academia (Foto: @yahirmusic/Instagram)

“Yo creo, desde la primera generación hasta la fecha he estado en diferentes reality shows y yo creo que no hay un buen deal, o no hay un buen ‘bisne’ en cuestión de porcentajes y todo el tema, que le interese compartir a una disquera con una televisora y el artista, nunca se ha cuajado bien esa fórmula porque ya las disqueras no voltean al reality show, ya la televisora no tiene manera de desarrollarle una carrera artística a un prospecto de un reality show”, expresó el intérprete que en La academia 20 años incursionará por primera vez en la conducción.

El egresado de la primera generación del show destacó que cuando un cantante busca sus primeras oportunidades está dispuesto a ceder a las peticiones de una empresa con tal de figurar ante el público, pero no siempre a su conveniencia:

El programa contará con la presencia de Ana Bárbara, Aleks Syntek y Alexander Acha (Foto: TV Azteca)

“El cantante del reality show está con toda la inspiración y dice sí a todo lo que le proponen, construya o no una carrera, dice que sí porque quiere, porque tiene el hambre y quiere siempre estar ahí, yo creo que realmente nunca nos hemos sentado a diseñar un plan de principio a fin, de cómo va a ser cuando se encuentre al prospecto indicado porque son a montones”, destacó.

El también actor de teatro musical en obras como Hoy no me puedo levantar y Jesucristo Superestrella narró su experiencia en un proyecto donde pudo constatar que existe mucho talento artístico que no recibe apoyo por cuestiones como el número de “likes”:

El cantante no había recibido la invitación a conducir La Academia, al menos hasta a principios de mayo de 2022 (Foto: Televisa)

“En el último proyecto en el que yo estuve que fue La voz México, que estuve como coach, la verdad es que me quedé con el ojo cuadrado de todo el proyecto y de todo lo interesante y hermoso que vi en ese proyecto y escuché de voces y no lo puedo creer, no puedo creer que no se haga justicia, porque ahora si no tienes views no te hacen una carrera, si no tienes likes no te hacen una carrera”, añadió entonces el cantante que considera esta faceta en la conducción como “un reto en su carrera”.

