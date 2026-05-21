México

Cae plafón en estación Xola del Metro CDMX durante remodelación para el Mundial 2026

El incidente fue captado por varios usuarios en el andén dirección Cuatro Caminos

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(Foto: especial)
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Usuarios que se encontraban en el andén de la estación Xola, correspondiente a la línea 2 del Metro CDMX, pudieron documentar la caída de plafón desde el techo.

Cabe señalar que dicha línea —que recorre desde Tasqueña hasta cuatro caminos— cuenta con estaciones que están en remodelación previa al Mundial de Futbol 2026.

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(Gposiadeoficial)
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Aunque no hubo personas lesionadas, el incidente de la estación Xola de la Línea 2 requirió la presencia de servicios de emergencia en el lugar.

No se registraron personas lesionadas y el servicio no fue suspendido, pues se retiró el material del área de vías.

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(Gposiadeoficial)
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Ya que varias personas reportaron la situación en redes sociales, le respuesta oficial del Metro CDMX fue la siguiente:

(Gposiadeoficial)
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Buena noche. Al momento la circulación de los trenes es continua en Línea 2, más temprano se realizaron maniobras para retirar un objeto (restos de plafón) en zona de vías y se continuó ofreciendo servicio, sin generar mayores afectaciones.El llamado es atender las indicaciones del personal del Sistema y respetar la línea de seguridad.

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