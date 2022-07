Latin Lover recordó cuando Andrés García lo retó a balazos: “Es bravo el señor”

Ambos actores coincidieron en la obra musical "Perfume de gardenias" (Fotos: Ig/@victor_latinlover Ig/@andresgarciatvoficial)

Andrés García ha dado mucho de qué hablar últimamente, especialmente por sus problemas de salud que lo mantienen postrado en cama, en su residencia de Acapulco, Guerrero, donde radica desde hace unos años.

El protagonista de Chanoc causó la preocupación de su público al publicar un video donde narró cómo sufrió una caída que le provocó una herida en el cráneo, tras la cual tuvo que ser suturada.

Además, el actor de 81 años confirmó padecer cirrosis, por lo que los cuidados a su salud se han intensificado y no puede comer “alimentos que le caigan pesado al hígado”, como embutidos, ni mucho menos alcohol. “Ahora tomo pura agua de limón”, expresó el actor recientemente en una llamada con Maxine Woodside.

El actor de 81 años se encuentra padeciendo una crisis de salud (Foto: Twitter @pulzo)

Aunado a sus problemas lumbares y a la leucemia que le fue diagnosticada hace tiempo, el veterano histrión ha visto deteriorada su calidad de vida, por lo que ha hecho escandalosas declaraciones, como el decir que “ya se acerca el final de su vida”, e incluso declaró que ha buscado la muerte por cuenta propia.

En este contexto, ahora el actor y luchador Víctor Manuel Reséndez, conocido como Latin Lover recordó cómo fue trabajar con el actor nacido en República Dominicana, en la obra de teatro Perfume de gardenias, donde ambos coincidieron hace algunos años.

El ex conductor de Muévete destapó que llegó a tener diferencias con Andrés García, a tal punto que el también actor de telenovelas como El premio mayor y El privilegio de amar lo retó a un duelo de balazos.

“Mucha gente no lo sabe: cuando yo estuve en Perfume de gardenias con él, tuvimos un conflicto grande él y yo. Y él, pues es Andrés García”, comenzó por contar Latin en una entrevista concedida a Sale el sol.

Latin Lover recordó el carácter fuerte de García (Foto: Instagram/@victor_latinlover)

El también bailarín narró cómo le hizo frente al veterano actor: “Hasta que hubo un momento en donde... él tiene su carácter muy fuerte, y yo le dije: ‘bueno, pues yo no tengo carácter, pero dice mi papá que del suelo no paso, entonces no me puedo dejar’, y tuvimos un enfrentamiento”, expresó.

Y es que el conflicto entre ambos personajes habría derivado luego de que Andrés criticara el desempeño actoral de luchador en la obra musical, por lo que éste tuvo que defender su trabajo y le aclaró por qué se movía tanto en el escenario.

“Julio Camejo le hacía de gay, y siempre andaba tirándome la onda, y yo: ‘quítate y esto’, y él me decía: ‘qué no sabes que un guardaespaldas está quieto y no se mueve, déjate de mover’, me decía: ‘Andrés García no se mueve tanto’,y yo le decía: ‘Andrés García no tiene que moverse tanto porque es Andrés García, Latin Lover sí tiene que trabajar y hacer más cosas para que también se lleve el aplauso. Déjenme trabajar’”, contó.

Según el bailarín, la molestia de Andrés derivó de que no le gustaba su manera de moverse en escena (Foto: @victor_latinlover/ Instagram)

Fue así que el padre de Andrés, Leonardo y Andrea García lo desafió a un enfrentamiento: “Un día me dijo: ‘Ya no estoy tan joven como tú, pero te retó a un duelo a balazos’, me dijo en ese momento. Ya sabes que el señor es bravo”.

Latin señaló que nunca llegó a los golpes con García, sin embargo el enfado del galán de cine mexicano era notable en el escenario: “Él en escena decía: ‘Oye, cabr*n, ¿te vas a dejar de mover o qué ching*dos? Y la gente se reía, pensando que era parte de la escena, pero el señor estaba enojado”.

García ha causado conmoción con su reciente anuncio de que padece cirrosis (Foto: Instagram/@andresgarciatvoficial)

Sin embargo, poco después el histrión le ofreció una disculpa, pues se percató de que lo había juzgado mal, conclusión a la que llegó después de una conversación con su esposa. “(Andrés García me dijo): ‘Por tu culpa la semana pasada yo tuve problemas con mi mujer porque mi mujer me dijo que tú eras una de las personas más honestas y claras y que a la mejor no sabías expresarte muy bien, pero me dijiste lo que muchos no se atreven a decirme, quiero pedirte una disculpa y te lo digo honestamente’, se le salieron un par de lágrimas al señor”, reveló Latin Lover.

SEGUIR LEYENDO: