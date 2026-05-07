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Un ataque con drones rusos dejó al menos siete heridos y causó daños en viviendas civiles de Kharkiv

Las autoridades locales difundieron imágenes del lugar mostrando ventanas destruidas, puertas con marcas de metralla y rastros de incendio en estructuras cercanas

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Un ataque con drones rusos dañó viviendas civiles en Kharkiv

Un ataque con drones rusos dañó viviendas civiles en Kharkiv, en el noreste de Ucrania, durante la madrugada este jueves. El gobernador regional Oleh Syniehubov informó que siete personas resultaron heridas, incluidos menores de edad y residentes que sufrieron crisis de ansiedad. Equipos de bomberos y servicios de emergencia acudieron al lugar para controlar varios incendios y asistir a los afectados. El ataque provocó la destrucción de un quiosco y un automóvil, además de dejar daños visibles en diversas viviendas de la zona.

Entre los heridos se encuentra Victor Novytskyi, de 60 años, quien recibió atención médica por heridas de metralla. Novytskyi relató que escuchó el zumbido de un dron Shahed en las inmediaciones, lo vio aproximarse y, al percibir el peligro, corrió a refugiarse dentro de su casa. “La metralla me alcanzó en la frente y el brazo, probablemente porque me agaché para evitar los fragmentos”, explicó. Añadió que el dron “circuló y luego descendió en vertical. Corrí dentro de la casa y me agaché, y luego hubo una explosión, impactó a dos metros de nuestra cerca y casi cae en nuestro patio”.

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Un ataque con drones rusos causó siete heridos, incluidos menores, y daños en viviendas civiles en la ciudad ucraniana de Kharkiv. (REUTERS/Stringer)
Un ataque con drones rusos causó siete heridos, incluidos menores, y daños en viviendas civiles en la ciudad ucraniana de Kharkiv. (REUTERS/Stringer)

El ataque con drones ocurrió poco antes del Día de la Victoria, conmemoración rusa que se celebra el 9 de mayo. Las autoridades locales difundieron imágenes del lugar mostrando ventanas destruidas, puertas con marcas de metralla y rastros de incendio en estructuras cercanas. Equipos de rescate y habitantes permanecieron en el sitio durante varias horas tras la explosión. Se reportó que entre los heridos también se encontraban menores afectados tanto por lesiones físicas como por el impacto emocional del ataque.

Un ataque con drones rusos dañó viviendas civiles en Kharkiv
Las imágenes difundidas por las autoridades de Ucrania muestran ventanas destruidas y rastros de incendio en viviendas afectadas por los drones rusos.

En la misma madrugada, varios drones procedentes de Rusia ingresaron en el espacio aéreo de Letonia. Al menos dos de estos aparatos se estrellaron en el este del país, uno de ellos impactando contra una instalación de almacenamiento de petróleo en la ciudad de Rēzekne, situada a unos 60 kilómetros de la frontera rusa, según informaron las fuerzas armadas letonas y medios locales. La agencia LETA, citando al Servicio Letón de Bomberos y Rescate (VUGD), indicó que el dron dañó cuatro tanques vacíos y provocó un incendio en la cubierta exterior de uno de ellos, el cual fue extinguido por los bomberos. Restos del dron fueron hallados en el lugar.

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En la madrugada, drones procedentes de Rusia ingresaron al espacio aéreo de Letonia y causaron daños en una instalación de almacenamiento de petróleo en Rēzekne. (REUTERS/ARCHIVO)
En la madrugada, drones procedentes de Rusia ingresaron al espacio aéreo de Letonia y causaron daños en una instalación de almacenamiento de petróleo en Rēzekne. (REUTERS/ARCHIVO)

La primera ministra Evika Siliņa convocó una reunión de emergencia del grupo de gestión de crisis del gobierno. El ministro de Defensa Andris Sprūds sugirió en una publicación en X que los drones podrían haber partido desde Ucrania. La intrusión provocó la activación de alertas en teléfonos móviles a las 4:45 en varias zonas del distrito de Latgale, recomendando a los residentes que buscaran refugio, cerraran las ventanas e informaran sobre cualquier objeto volando a baja altura. Posteriormente, la alerta fue levantada y las fuerzas armadas declararon que “la amenaza al espacio aéreo letón ha cesado”.

Vecinos de Rēzekne informaron haber escuchado motores y explosiones. Tras la alerta, los municipios de Ludza y Balvi suspendieron actividades escolares y recomendaron el trabajo remoto a empleados municipales.

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