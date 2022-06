“Encuentra las 10 diferencias”: así fue el meme con el que Arturo López Gavito se burló de Lola Cortés

Lola Cortés y López Gavito tienen muchos años de conocerse (Foto: IG @algavito)

Lola Cortés es una de las críticas más duras en La Academia, pero, aunque podría presentarse como una figura infalible, en esta ocasión fue Arturo López Gavito -otro de los jueces de este show de canto de TV Azteca- quien no dudó en hacerle un polémico meme que desató todo tipo de reacciones en redes sociales.

Fue desde su cuenta de Twitter donde el famoso posteó una imagen en donde se puede observar en primera instancia a Lolita con un exótico tocado en la cabeza que utilizó durante la última emisión del programa; mientras que, a lado de ella y a modo de comparación está el personaje Jerjes, quien fue interpretado por el actor Rodrigo Santoro y era un antagónico rey persa en la película 300.

Como si no fuera suficiente, López Gavito añadió la frase: “Encuentra las diez diferencias”. Hecho que incitó a los usuarios de redes sociales a comentar y reírse del momento.

López Gavito hizo un meme de Lola Cortés (Foto: Twitter @algavito)

“Jajajajajajaja se pasó Sr. López!!! No me puedo reír de la señora Lolita y usted hace que le falte al respeto con mi risa. Lolita perdoooneme pero hahahahaha”. “Sr. por favor dígale a Lolita que no queremos que esté de buenas, queremos que esté de malas. Gracias”. “Simplemente La Sra Lolita es única un personaje y persona increíble, independiente que la crítica es dura, es directa y a muchos no les gusta eso”, fueron algunos de los comentarios que surgieron.

Asimismo, otros internautas más ingeniosos no dudaron en comenzar a rumorar que López Gavito y Lola Cortés deberían entablar una relación romántica.

Usuarios shipearon a los famosos (Foto: Twitter)

“Ay dios, ya anden”, fue uno de los memes con los que respondió un usuario; mientras que otro añadió: “ay, shipeable (emparejables)”.

Cabe recordar que los dos críticos llevan muchos años trabajando juntos en La Academia y con los años han cobrado gran popularidad ante el público debido a los directos y a veces hirientes comentarios que suelen realizarle a los concursantes del programa.

Tan es así que, en esta edición de La Academia: 20 años algunos de los concursantes han estado tentandos a abandonar la competencia, como es el caso de Rubí.

Y es que, desde un principio, la quinceañera más famosa de México ha tenido amplias complicaciones para satisfacer al jurado, ya que no cuenta con la misma preparación vocal que otros de sus compañeros de show.

Rubí está insegura de permanecer en La Academia (Foto: @laacademiatv)

Así, a pesar de que la joven tiene el apoyo del público, de sus compañeros y de sus maestros, en varias ocasiones se ha mostrado dudosa de continuar, pues suele creer que no merece estar ahí.

En este sentido, recientemente Rubí se sinceró sobre su lugar dentro el reality de canto durante una conversación que sostuvo con sus compañeros tras sus presentaciones como solistas del pasado domingo 26 de junio, en donde ella interpretó La misma luna, tema original de Matisse.

“Hubiera preferido irme yo a que se hubiera ido Mariana porque Mariana lo hizo muy bien y yo no. Te lo juro por dios que hubiera preferido irme yo hoy”, dijo con sinceridad Rubí.

En cuanto Rubí dejó entrever que ya no se siente cómoda dentro del programa sus compañeros saltaron en su defensa al asegurar que permanece en la competencia gracias al cariño del público: “Te está dando una oportunidad el público, no digas eso”, externó un alumno fuera de foco. “Pero yo la cagu*, Mariana lo hizo bien [...] Mariana merecía estar aquí, yo no”, continuó la oriunda de San Luis Potosí, pero sus amigos fueron contundentes: “Pero el público te quiere”.

