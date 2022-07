Alexander Acha opinó que su generación de ‘La Academia’ se ofende fácilmente: “No tienen la fortaleza”

El hijo de Emmanuel es el actual director de "La Academia" (Foto: Instagram/@laacademiatv)

Ahora que La Academia: 20 años está en su punto más fuerte de la competencia, el director de esta generación, Alexander Acha, no dudó en dar sus impresiones respecto a los jóvenes participantes y se mostró sorprendido de los valores y educación que muestran los académicos.

Fue durante una entrevista con Ventaneando donde el intérprete de Te amo retomó el tema de los estudiantes que han querido abandonar el programa. En este sentido, el hijo de Emmanuel apuntó que ahora el trato debía ser ‘más tolerante’ hacia los concursantes.

“Han cambiado las generaciones, de verdad ya no es como antes (...), hoy en día prefieren una comunicación, o sea, ya el tema de obedecer sin cuestionar ha cambiado mucho, no tienen la misma resistencia, la misma fortaleza para recibir una crítica o una corrección, o sea, imagínate, que el maestro Raúl Carballeda a uno de cariño le hizo aquí así (dio una palmada en el rostro) ‘vamos no te me agüites’ y se armó un tema de por qué lo tocó”, dijo Alexander ante las cámaras del vespertino conducido por Pati Chapoy.

Asimismo, el cantante ahondó en que se sentía desconcertado porque los alumnos solían ofenderse con cierto tipo de acciones y retomó el caso de la palmada en el rostro.

(Foto Instagram: @laacademiatv)

“A mí me daban así todos los días de cariño o de no cariño, quién se ofendería porque le hicieron así (...) es que hasta aquí llegas, no te puedes meter en el cerebro de la gente.

Respecto a las críticas que ha tenido esta edición de La Academia por el talento de los concursantes, Alexander defendió a sus estudiantes y, aunque dijo que algunos aún estaban muy verdes, la mayoría de ellos tenía aptitudes para realizar una trayectoria en la industria.

“Sí creo que está muy desbalanceado (el talento) sí creo que hay unos que tienen mucho y otros que tienen muy poco con qué, pero sí ha habido varios -más de la mitad- que los veo teniendo una carrera. Tal vez no como el cantante representante del país, pero sí dentro del mundo del espectáculo”, dijo.

Las Academias pasadas, por el rigor que estábamos hablando, avanzaban más rápido.

Alexander Acha reveló por qué se prohibieron los “acostones” en La Academia

El actual director de La Academia acudió recientemente al programa La Caminera de Exa para hablar de su papel como director en el famoso concurso de canto.

Así, al ser cuestionado sobre si se permiten las muestras de cariño en La Academia, el director respondió: “Sí, hasta cierto punto. Ya no se permite un acostón, bueno yo creo que ya ni a second base (segunda base)”. Ante ello, los locutores recordaron cuando en generaciones pasadas eso sí llegó a ocurrir o al menos fue del conocimiento del público, a lo que Alexander argumentó los motivos por los que eso no estaría permitido en la generación 2022, dejando de un lado el supuesto estigma moral que hay respecto a las relaciones íntimas.

(Captura Instagram: @laacademiatv)

“No, te voy a decir porqué, hay una gran diferencia, el tema es que ahorita es un streaming en vivo para todo el público, entonces sí hay una restricción fuerte porque lo puede estar viendo una chavita de ocho años, entonces por eso sí son muy estrictos en eso, entonces es para todo público”, expresó.

Sobre lo que sí está permitido dentro de la casa de canto más famosa de la televisión mexicana, agregó: “Muestras de cariño sí pero, pero no creo que más que eso la verdad, o sea, clasificación B ya no”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO