Myriam Montemayor habría respondido a Toñita y exacadémicos tras burlas: “La verdadera cara de las personas”

Myriam Montemayor respondido a Toñita y exacadémicos tras burlas (Fotos: Instagram/@miriammontecruz_/@toñitamusic1)

La controversia entre los exacadémicos no termina, pues la reciente edición de festejo por los 20 años del proyecto musical más exitoso en la historia de TV Azteca ha provocado que grandes rivalidades del pasado se reactiven causando más polémica que incluso los nuevos aspirantes y sus intentos de posicionarse entre el gusto del público mexicano.

El pasado fin de semana integrantes de la primera generación como José Antonio de la O, Wendolee, Raúl Sandoval, María Inés Guerra, Nadia Yvonne López Ayuso, la maestra Guille Gómez Silva, el coreógrafo Charly D, el primer director Héctor Martínez y Estrella Veloz se reunieron para de forma independiente y más personal pudieran hablar sobre el proyecto que les abrió las puertas en diversas ramas a las que actualmente se dedican.

Sin embargo la declaración de Toñita en contra de la que ha sido su rival desde hace 20 años, aparentemente ya había legado a los oídos de la madrina de La Academia: 20 años y por ello un tuit publicado casi al mismo tiempo, ha sido considerado como su respuesta a los ataques y burlas de algunos de sus ex compañeros, pues la referencia a las redes sociales -el medio en el que se compartió el mensaje- queda explícitamente mencionada.

Así respondió Myriam Montemayor a Toñita (Foto: Twitter)

“Me encantan las redes, porque con todo y filtros, se ve la verdadera cara de las personas”, escribió la cantante en su cuenta de Twitter la intérprete de canciones como Hasta El Límite, Así No Te Amará Jamás y Sin Ti.

Aunque jamás mencionó el nombre de Toñita o algún otro compañero de generación, los fans de la cantante, que fue homenajeada en una reciente emisión de La Academia: 20 años, aseguraron que era muy claro para quién iba dirigido, pues Myriam Montemayor no fue requerida en la reunión que se llevó a cabo en un restaurante de mariscos muy popular en la Ciudad de México.

“La diferencia con Toña es que Myriam tiene tanta educación que hasta su respuesta es directa sin mencionar su nombre”. “Que envidia te tiene Toña pero al final eso no te quita la corona y título de primera ganadora y es algo que aún les puede”. “Se llama envidia y tienes toda la razón, aún con un millón de filtro ese tipo de cosas dejan ver que clase de persona son al final de cuentas”. “De toña se espera lo que sea, lo que es mala onda es que más de uno ande apoyándola cuando se supone que todos eran grandes amigos”, escribieron.

La primera generación de La Academia se reunió (Foto: Instagram/@toñitamusic1)

¿Qué dijo Toñita y los exacadémicos?

Estrella Veloz realizó un insta live donde al comenzar a leer y responder preguntas de sus fans, el cuestionamiento de cuándo volverían a cantar juntos fue hecho y en ese momentos todos comenzaron a interpretar un tema distinto. Hasta que el profesor trajo a Myriam a la conversación señalando que faltaría ella para que les enseñara a afinarse.

Ante dicha situación, la intérprete de canciones como Luego No Te Quejes, Piensa En Mí y De Mí No Te Vas A Burlar expresó su sentir en contra de Montemayor al criticar su interpretación en la nueva emisión de TV Azteca, haciendo un peculiar comentario sobre su trabajo vocal: “A nosotros no se nos va el aire”, expresó Toñita causando un momento incómodo pero divertido para algunos de los presentes.

Los exacadémicos recordaron la eterna rivalidad e incluso bromeaban al hacer referencia a lo ocurrido 20 años atrás que podría ser arreglado en una pelea de box en Las Vegas, muy al estilo del Canelo Álvarez, pero los comentarios no trascendieron a más.

