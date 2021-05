Qué pasó entre Luz Elena González y Luis Miguel cuando ella era novia de Rafael Amaya

Hace más de dos décadas Luz Elena pudo haber sido novia de Luis Miguel (Foto: Instagram)

Luz Elena González fue novia de Rafel Amaya por dos años, pero de un momento a otro, también se involucró sentimentalmente con Luis Miguel. Ante los comentarios que algunos medios de comunicación hicieron acerca de la posible infidelidad que pudo haber puesto fin al noviazgo entre los dos actores, González aclaró que hubiera lastimado a su ex pareja porque ella estaba muy enamorada.

La actriz de Una familia con suerte relató en un encuentro con medios de comunicación que entre ella y Luis Miguel hubo un interés mutuo mientras era pareja del protagonista de El Señor de los Cielos, incluso algunos medios llegaron a reportar que la habían visto junto al “Sol” cenando una noche.

González dijo que recuerda con cariño el efímero romance que tuvo “Luismi”, pero no duró mucho tiempo aunque lo hayan intentado.

Luz Elena González aseguró que nunca le fue infiel a Rafael Amaya (Foto: Instagram @luzelenaglezz)

Ante sus declaraciones, los reporteros le preguntaron si entonces es real que le fue infiel a Amaya por tener un amorío con el cantante, a lo que ella respondió que no fue así, de hecho ella quería formalizar su relación con el actor, pero él no quiso y entonces terminaron.

“Yo le pregunté ‘si vamos a formalizar, seguimos, si no ya hasta aquí, terminamos’. En ese momento en el que él me dijo ‘es que todavía no estoy preparado’ [...] terminamos, y después de eso fue que comencé a salir con Luis Miguel, al siguiente día”, dijo la actriz.

No tuvo interés en seguir su relación si no se iban a casar porque, declaró: “yo soy una mujer que, desde que tengo uso de razón, he creído en el matrimonio y he creído en la familia”. Ahora agradece que el actor no haya aceptado dar el siguiente peso porque eran muy jóvenes para casarse, dijo González.

Luis Miguel actualmente ya no tiene contacto con Luz Elena González (Foto: @lmxlm)

Luz Elena dijo que comprende por qué se creyó que le había sido infiel a su ex pareja, porque todo sucedió muy rápido y ya llevaba tiempo conociendo a Luis Miguel, pero nunca llevaron a su amistad más allá, hasta que ella anunció su separación de Amaya.

La única vez en que al intérprete de La incondicional se le vio con la actriz, fue cuando él la invitó al antro Baby’O en Acapulco, el cual sería el favorito del cantante. Ahí disfrutaron su velada, después salieron y se dirigieron a otro antro de música tropical en donde estuvieron bailando. Finalizaron comiendo hot dogs en un puesto de comida que se encontraba en la calle.

González compartió que Luis Miguel la conquistó a partir de su forma de ser. “Es un hombre súper caballeroso, le gustan los vinos, la buena comida, es un buen anfitrión, es muy cortés”, expresó.

Rafael Amaya y Luz Elena González no tiene una amistad, pero tampoco guardan resentimientos (Foto: Instagram@rafaelamayanunez)

Lamentablemente, en ese entonces ella todavía estaba procesando el haber terminado una de las relaciones más importantes de su vida y no se mostró dispuesta a comenzar otra inmediatamente.

Recalcó que entre ella y Amaya todo tuvo un buen fin y en ningún momento quedó algún resentimiento porque, después de un año de haberse separado, se reencontraron y tuvieron tiempo para dejar las cosas claras.

Aunque ahora no tiene una amistad con ninguno de sus dos ex amores, la actriz espera ambos tengan una buena vida y los recuerda como personas con las que pasó bonitos momentos. Agregó que le desea una pronta recuperación al protagonista de Oro y Polvo después de la recaída que tuvo en las drogas.

