Roberto Palazuelos habló sobre reaparición pública de Luis Miguel: “Hay que cuidarse”

Luis Miguel ha sido uno de los galanes más renombrados en México por generaciones, no obstante, con el paso de los años fue duramente criticado por sus cambios físicos. Fue así que su reciente aparición en una fotografía hizo que el público se conmocionara y Roberto Palazuelos dio su opinión al respecto.

Y es que, el intérprete de éxitos como La Incondicional, Ahora te puedes marchar o La Bikina desapareció por un largo tiempo de los reflectores, pero en fechas recientes, una joven llamada Naíza publicó en sus Instastories una foto con el Sol de México, en la que se le puede observar con una figura esbelta, un semblante alegre y un rostro que aparenta una menor edad.

Fue así que, durante un encuentro con los medios, Roberto Palazuelos fue cuestionado sobre el cambio físico que mostró su ex amigo y respondió de forma tajante.

“Qué bueno, hay que cuidarse, hay que mantenerse para estar siempre al cien”, comenzó a decir El diamante negro.

En la imagen que circula en redes sociales no sólo se observa a Luis Miguel, sino que el cantante posó junto a algunas mujeres. Ante esto, Palazuelos añadió: “Que presente a una de las tres”.

Cabe recordar que, de acuerdo a los post de Naiza en Instagram, ella, su grupo de amigas y Luis Miguel se encontraban en un restaurante bar de Miami, Florida en Estados Unidos.

“Empezó mi semana de cumpleaños con el Sol de México y las personitas que más amo... mejor regalo”, escribió la joven desde sus redes sociales.

Lo que se sabe hasta el momento es que el intérprete de Ahora te puedes marchar vive en Miami, ya que no ha sido la primera vez que lo captan haciendo diversas actividades en esa ciudad.

A principios de año, el Sol visitó una tienda de automóviles de lujo, esto se supo porque un fanático compartió una foto de ellos juntos y escribió: “Mi tío Micky comprándose un Rolls Royces”.

Desde que se estrenó el último capítulo de su bioserie, una teoría sobre su retorno a la música circula por redes y se dice que Luis Miguel estaría próximo a lanzar nuevas canciones.

La última fotografía que posteo en su cuenta de Instagram fue una en la que Spotify lo reconoció como el primer artista latino en tener más de 266 canciones con más de un millón de reproducciones.

Por qué Roberto Palazuelos y Luis Miguel se distanciaron

Por muchos años, Roberto Palazuelos y Luis Miguel fueron amigos inseparables, no obstante, con el tiempo ambos dejaron de hablarse en su totalidad y los rumores respecto a qué habría originado esa situación no dejaron de surgir alrededor del tiempo.

Así, aunque muchos años se desconocieron los motivos, fue durante Luis Miguel: la serie de Netflix donde se reveló que supuestamente los problemas entre ambos famosos habría surgido después de una discusión que tuvieron en un antro de Acapulco.

Según la serie, Luis Miguel habría acusado a Palazuelos de siempre haber querido ser como él; mientras que el Diamante Negro presuntamente retomó el sensible tema de la mamá del Sol de México, entre otras cosas.

No obstante, Palazuelos mencionó en una antigua entrevista para Ventaneando que la representación de la serie fue mera ficción.

“La pelea fue algo que inventaron en la serie, nunca existió y yo nunca me he peleado con él, más bien yo he dejado de ver a mucha gente de etapas de mi vida, pero nunca tuve una pelea con él ni mucho menos, pero pues les vendió; eso es lo importante”, dijo.

