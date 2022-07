La razón por la que Andrés García perdió contacto con Luis Miguel

Cuál fue la causa que llevó a Andrés García y a Luis Miguel distanciarse (Foto: Getty Images Ig/@andresgarciatvoficial)

Andrés García es un actor dominicano que se nacionalizó mexicano y ha pasado practicamente toda su vida en el país. Se desenvolvió en el mundo del espéctaculo desde muy joven y con ello consiguió tener grandes amistades del medio, entre ellos los Gallego Basteri, la familia del famoso cantante Luis Miguel.

El señor García tuvo un papel importante en la niñez y adolescencia del Sol de México, ya que en Luis Miguel, La Serie se retrató su aparición en momentos críticos de la vida del cantante, sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, pues hubo un punto en el que esa relación se fracturó y jamás volvió a ser la misma.

Según las declaraciones de Andrés García, en una de tantas entrevistas en las que mencionó a Luis Miguel, dijo que el distanciamiento fue debido a que el actor le dijo algo que no le pareció y desde ese momento se alejó, sin embargo, se encuentra abierto a recuperar la amistad ya que lo quiere.

Luisito Rey, Andrés García y Luis Miguel (Foto: Tw/@gentemural)

“Luis Miguel y yo nos distanciamos cuando en algún momento patinó, se le subió la fama y entonces yo me molesté y contesté como contesto yo. Yo sigo queriéndolo, no le deseo nada malo. Cuando el hijo es famoso no quiere que le digan nada pero pues yo le dije sus cosas”, expresó el actor en una entrevista con Yordi Rosado.

Aunado a eso, en otra entrevista para Ventaneando, el actor mencionó que no le gustó la forma de ser que agarró Luis Miguel pese a que siempre lo querrá. “Es un extraordinario cantante. Le he querido mucho toda mi vida, pero él ha adquirido una forma de ser que a mí no me parece y con la que no estoy de acuerdo”, resaltó.

“Me parece una falta de resperto que me mande llamar por teléfono a mí por un tercero. No cab***, yo soy Andrés García, maestro, soy estrella antes que tú y tú te hiciste estrella gracias a mí. Entonces háblame tú, no me mandes a un tercero. Pero no le deseo nada malo”.

Andrés García dijo que le gustaría retomar su relación con Luis Miguel pero que él debe buscar al actor (Foto: Getty Images)

De hecho, hace años circuló un rumor sobre que Andrés García era el verdadero padre de Luis Miguel, pues su parecido era mayor con él que con Lusito Rey. Años después el actor declaró que en algún momento, el Sol le preguntó sobre eso y García lo negó.

“Siempre me dijo papá desde muy niño. “¿Será que tú eres mi papá? porque no me parezco yo a mi papá, me parezco más a ti” y le dije que yo estaría muy orgulloso de que fuera mi hijo pero que no era así”, fueron las palabras del actor en diversas entrevistas.

En Luis Miguel, La Serie se apreciaron algunos momentos en los que Andrés García formó parte de la vida del cantante y uno de ellos es cuando Luisito Rey le pide ayuda para un disco y ambos tienen una discusión; sin embargo, no se muestra que pasó después con Mickey y no se sabe si fue por esa razón que se comenzaron a alejar.

Por su parte, el actor en diversas ocasiones ha opinado sobre la serie y dijo que no está tan alejada de la realidad, pero que deberían retratar a Luisito Rey como realmente era porque según él le bajan intensidad, ya que era más explosivo.

“Luisito Rey era mucho más cab***, te lo digo yo que conviví muchos años con la familia. Cuando quería era muy encantador, de esas personas que no quieres que se vayan, pero cuando quería era el más cab***”, recordó.

