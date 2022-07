Livia Brito arremetió contra joven que acusó a su novio por presunto secuestro: “Usa mi nombre para ser famoso”

La actriz comentó que la supuesta víctima solo estaría buscando fama

Livia Brito está envuelta en el escándalo una vez más. Y es que hace unas horas trascendió una denuncia que Enrique Hernández -asesor de imagen- interpuso en contra de Mariano Martínez por presunto secuestro. El nombre de la intérprete cubana inmediatamente resaltó debido a la relación amorosa que sostiene con el acusado, situación que provocó su molestía y, sin conocer a profundidad las versiones de lo ocurrido, arremetió en contra del stylist a quien señaló de querer hacerse famoso a costa de ella.

Durante la tarde del pasado 7 de julio, la protagonista de melodramas como La desalmada, La piloto, Mujer de nadie y Abismo de pasión recurrió a sus historias de Instagram para compartir un comunicado tras las recientes acusaciones que Kike Hernández lanzó contra de su novio, Mariano Martínez -influencer y entrenador- por un supuesto secuestro que habría ocurrido a principios de junio.

Para comenzar, Livia Brito explicó que decidió pronunciarse sobre el caso debido a que, de cierta manera, está relacionada por su romance con el deportista: “Estoy haciendo este video porque están saliendo una serie de entrevistas, una serie de acusaciones que no tengo ni idea de lo que está pasando, justamente voy a comenzar a checar qué está sucediendo”.

Dentro del video, la intérprete de 35 años dejó entrever que desconoce algunos detalles de la situación que está enfrentando su pareja, pero aprovechó el momento para aclarar que no conoce a Kike Hernández y tampoco ha tenido la oportunidad de trabajar con él. Cabe mencionar que el asesor de imagen no ha comentado que conozca a la cubana, solo confesó que acercarse a ella fue una motivación para establecer comunicación con Mariano Martínez y el supuesto bolso que se perdio, y por el cual fue acusado, era de ella.

“Yo no conozco a esta persona que está utilizando mi nombre para hacerse fama , no es mi stylist, nunca lo contrate, no lo conozco en vivo, no lo conozco por chat, no lo conozco por instagram, nunca crucé palabra con él ni en las redes sociales ni en vivo, no sé quién es, no tengo ni idea de lo que está pasando”, dijo Livia Brito.

Pese a que desconoce a profundidad algunos aspectos del caso, Livia Brito señaló al asesor de imagen como oportunista debido a que, desde su perspectiva, solo está lanzando sus declaraciones para ganar fama en sus redes sociales. Bajo este contexto, la protagonista de melodramas mexicanos reiteró que no tiene ningún vínculo con Kike Hernández y comentó que, en caso de que siga usando su nombre, estaría incurriendo en un delito.

“Hago del conocimiento público que esta persona está mintiendo al decir que fue contratado para ser mi stylist, no fue contratado por mí ni por nadie cercano a mí [...] Usar el nombre de una persona pública para hacer esta clase de declaraciones y mentir para generar contenido y tener pantalla es un delito”, agregó.

Finalmente, Livia Brito solicitó que se deje de mencionar su nombre cuando se comparta nueva información sobre el caso: “Le pido a los medios de comunicación que me saquen de este problema y que dejen de mencionarme [...] en este caso donde no tengo absolutamente nada que ver”.

Qué pasó entre Enrique Hernández y Mariano Martínez

Fue durante el mismo 7 de julio cuando el asesor de imagen recurrió a su cuenta de instagram para compartir su testimonio de lo que habría ocurrido desde el pasado 14 de junio. Según contó, Mariano Martínez lo contactó para hablar sobre su trabajo y proponerle una posible colaboración, por lo que días después se presentó en la casa del entrenador.

Después de su visita se habría perdido un bolso de Livia Brito y Martínez no dudó en acusarlo. Después lo habría amarrado y amenazado. Tras lo ocurrido, levantó una denuncia ante las autoridades correspondientes por presunto secuestro.

