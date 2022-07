Karely Ruiz: qué pasó con la cuenta de TikTok de la famosa modelo de “OnlyFans”

La influencer regiomontana ha ganado popularidad por sus videos en redes sociales. (Foto: Ig karelyruiz)

Karely Ruiz, famosa modelo de OnlyFans que en los últimos meses ha sumado millones de seguidores en sus redes sociales, habría perdido su cuenta de TikTok. Hasta el momento se desconocen las causas detrás del bloqueo, sin embargo, la influencer ya tomó cartas en el asunto y actualmente se encuentra promocionando un perfil alterno.

En las últimas horas se viralizó un video de TikTok publicado por la usuaria @KarenEtchegoyen2.0, donde se informó que el supuesto perfil original de la modelo @karelyruiz.mx habría sido bloqueado. Con ayuda de capturas de pantalla, la joven demostró que la influencer estaba por alcanzar los 9 millones de seguidores en la plataforma, pero tras las medidas que se habrían tomado con base en las políticas de la aplicación, los habría perdido.

“Ya saben que tío TikTok es demasiado especial y quiero suponer que fue porque incumplió varias veces por los vestidos que usa, porque aunque no incumple las normas, o al menos no quieren desnudos”, comentó la usuaria.

Pero eso no es todo, esta sería la segunda ocasión en que bloquean un TikTok de Karely Ruiz, pues de acuerdo con la información que compartió la usuaria de la plataforma, fue hace varios meses cuando perdió otro perfil donde tenía aproximadamente un millón de seguidores.

Las reacciones no se hicieron esperar y pronto usuarios de la plataforma especularon sobre las razones por las cuales TikTok habría tomado la decisión de bloquear la cuenta de la influencer. Algunos sugirieron que pudo estar relacionado con su apariencia en los videos, otros comentaron que posiblemente habría sido reportada, mientras que la mayoría prestó más atención al supuesto parecido que existe entre @KarenEtchegoyen2.0 y Karely Ruiz.

“Me alegro, donde quiera me salía”. “Hay infinidad de mujeres así en TikTok”. “Siempre me eliminan mis cuentas”. “Si ya sabe cómo es la plataforma para que le juega”. “Mañana abre otra y la sube en 2 horas”. “Tú te pareces a Karely”. “pero si tú eres karely”. “Pregunta seria ¿tú eres hermana de Karely?”, fueron algunas reacciones.

Tan solo unas horas después, Karely Ruiz reapareció en sus historias de Instagram para compartir su nuevo perfil de TikTok @karelyruizofc1, donde hasta la mañana de este viernes 8 de julio tiene registrados 326 mil seguidores y 2.3 millones de me gusta. Sin embargo, no dio explicaciones sobre qué fue lo que realmente pasó con su antigüo perfil.

Karely Ruiz y el polémico mensaje que mandó a Andrés García

Hace unos días el actor de 81 años publicó un nuevo video en su canal de YouTube titulado El final de su vida está cerca, donce compartió algunos detalles sobre la aparatosa caída que sufrió y que le provocó un fuerte golpe en la cabeza, así como su diagnóstico de cirrosis, las constantes molestias que tiene en la espalda y la leucemia que padece.

“Ahora resulta que tengo cirrosis, ahora tomo agua de limón, pero tráete la tanga [...] Esto es una catástrofe, yo estoy confundido, si no hubiera sido por Margarita [su esposa] no sé qué hubiera hecho. Yo en realidad te quiero decir algo, yo no me había dado cuenta del tipo de mujer tan buena que yo tenía”, comentó.

De acuerdo con su testimonio, su caída fue consecuencia de las complicaciones en su estado de salud derivadas del consumo de un medicamento de dudosa procedencia: “Resulta que venían en un cartoncito, como las medicinas falsas que hacen en Tepito”.

En cuanto trascendió la información, Karely Ruiz recurrió a sus historias de Instagram para mandarle un mensaje de aliento. Cabe recordar que el actor y la modelo protagonizaron un escandaloso encuentro el pasado mes de abril.

Mi querido Andrés García, deseo que te recuperes bien de salud, eres un hombre con toda la extensión de la palabra

