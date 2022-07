“Es mi amigo”: Geraldine Bazán volvió a negar romance con Alejandro Nones

Nuevamente, Geraldine Bazán negó mantener un noviazgo con Alejandro Nones (Foto: CUARTOSCURO / Getty Images)

Pese a que nuevamente se reavivaron los rumores de que Geraldine Bazán y Alejandro Nones mantienen un noviazgo, la actriz volvió a negarlo, aunque en esta ocasión aseguró que, si fuera el caso, no revelaría a los medios si está en una relación amorosa.

Durante un encuentro con la prensa durante una alfombra roja, Geraldine Bazán fue cuestionada por los medios acerca de su relación con Alejandro Nones, pues en las últimas semanas ambos han compartido imágenes y han participado en eventos en los que se les ve muy juntos, como si mantuvieran algo más que una buena amistad.

Sin embargo, la antagonista de Tierra de pasiones negó completamente mantener un romance con su compañero de Corona de Lágrimas 2 y señaló que son solo amigos. Asimismo, dio una respuesta similar a la que dio Alejandro semanas atrás cuando fue cuestionado acerca de Bazán, pues recalcó que mantendrá su vida personal a parte.

Los actores sólo han posado juntos en eventos y para "Corona de Lágrimas 2", pero prefieren no compartir dichas fotos en redes sociales (Foto: Instagram/@alenones)

“Nones, pues no, es mi amigo, es mi amigo. La verdad es que ustedes saben que no hablo de mi vida personal en ese aspecto, porque trato de mantenerlo un poquito más personal, más así, porque cuando ya platico un poquito más, ¿cómo vuelves a cerrar la puerta?”

Y es que desde que terminó su matrimonio con Gabriel Soto, la histrionisa ha dicho que prefiere mantener su vida personal alejada del público, aunque en varias ocasiones ha sido relacionada con varios famosos; en todas sus relaciones primero ha negado el noviazgo y después, poco a poco, publica algunas imágenes con sus parejas en redes sociales.

Sin embargo, aseguró que ahora ya no será lo mismo, pues tenga o no un nuevo romance, no lo expondrá. “Yo ya aprendí, y yo ya sé que lo mejor es guardarse ese tipo de cosas para uno mismo”, cerró el tema durante el encuentro, recuperado por Sale el Sol.

Mientras que Bazán ha dado a entender que podría mantener un romance con Nones, pero no lo confirmaría de forma pública (Foto: Instagram/@geraldinebazan)

Una de las últimas ocasiones en que se ha visto a Nones y Geraldine disfrutando de lo que ellos aseguran es una buena amistad, fue durante la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes, cuando posaron juntos, abrazados y sonriendo.

No obstante, a su regreso de Francia, cuando la actriz fue cuestionada al respecto, se mostró molesta y pidió a la prensa no crear historias acerca de su vida personal.

“¿Por qué ponen palabras en mi boca que nadie dice? Acuérdense que las historias se las hacen ustedes. La verdadera historia es que no pasa nada, ustedes saben que prefiero no hablar de mi vida personal porque no pasa nada que crean historias”, dijo en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Alejandro en pocas ocasiones ha hablado de su vida privada, pese a ser uno de los galanes de telenovelas más famosos de México (Foto: Instagram/@alenones)

Por otra parte, se ha corrido el rumor de que supuestamente Geraldine no habría hecho público su romance aun ya que Nones se lo habría pedido, aunque ella también ha negado que hubiera existido tal conversación entre ellos.

Y es que Alejandro se ha caracterizado por ser un actor que mantiene su vida personal al margen del ojo público, pues en diferentes entrevistas ha mencionado que prefiere mantener su perfil ante el público como sólo un actor, no como el novio de alguien.

“Tiene que ver con mi personalidad, yo no quiero ser actor para ser nadie, ni novio de nadie. Yo soy actor para contar historias y si eso conecta con la gente yo me siento súper bien servido”, dijo para el programa Sale el Sol.

Y aunque no se mostró molesto ante la insistencia de la prensa acerca de Bazán, enfatizó que no responderá a esa pregunta porque así lo decidió desde mucho tiempo atrás.

