La foto con la que Alejandro Nones avivó rumores de noviazgo con Geraldine Bazán

Alejandro Nones y Geraldine Bazán no han confirmado nada al respecto (Foto: Getty Images / CUARTOSCURO)

En medio de los rumores por una supuesta relación, Alejandro Nones publicó una fotografía junto a Geraldine Bazán. En la imagen no aparecieron solos, pues estaban acompañados por sus colegas con quienes actúan en la telenovela Corona de Lágrimas 2.

Aunque no se trató de una fotografía romántica o privada, le dio fuerza a las suposiciones sobre un romance entre ellos por ser la primera que publica Alejandro Nones, pues desde que empezaron los rumores sobre el noviazgo, ambos han sido muy reservados con la forma en que conviven.

Cabe recordar que Bazán dejó entendido recientemente no pasa nada “romántico” entre ellos.

Esta fue la fotografía (Foto: Instagram/@alenones)

Algunos de los comentarios en Instagram fueron: “Todos muy guapos, pero esa parejita la quería pegadita jiji”; “Que bien salieron los novios” y “Qué afortunado Ale con tres reinas y una princesa”.

En la imagen también aparecieron retratadas Lola Merino, Victoria Ruffo y Lara Campos. A finales de mayo, Geraldine Bazán se dejó ver en compañía de Alejandro Nones en el festival de cine de Cannes 2022 en Francia.

Ambos artistas caminaron de manera individual, en la alfombra roja de la gala. No obstante, según la revista TVNotas, existió un momento en el que Bazán y Nones compartieron un tierno instante frente a las cámaras.

Alejandro Nones subió una foto que no precisamente es romántica EFE/Emilio Naranjo

Ya que los dos famosos perdieron el miedo y posaron juntos, acción en la que Alejandro aprovechó y abrazó cariñosamente a Geraldine, de modo que, la mexicana respondió positiva y afectivamente a los detalles de su compañero de escena en Corona de Lágrimas en su segunda emisión.

Antes de las imágenes de los famosos, otro suceso que le dio fuerza a los rumores fue una publicación de la misma revista en donde se aseguró que habían compartido una supuesta cena romántica.

Por otra parte, las especulaciones, siguieron su curso cuando la famosa actriz compartió a través de su cuenta oficial de Instagram un romántico detalle que recibió a su llegada a la gala, este consistió en un extravagante ramo de flores, el cual contenía una nota que decía: “Feliz de que estás aquí amor”, sin embargo, Geraldine no reveló quién le dejó esa sorpresa previo al evento.

(Foto: @geraldinebazan/Instagram)

Al respecto, recientemente Geraldine Bazán negó rotundamente cualquier relación e incluso dijo que las suposiciones son la razón por la que no cuenta detalles sobre su vida privada:

“No... ¿por qué ponen palabras en mi boca que nadie dice? acuérdense que las historias se las hacen ustedes. La verdadera historia es que no pasa nada, ustedes saben que prefiero no hablar de mi vida personal porque no pasa nada que crean historias”, declaró frente a las cámaras de Venga la Alegría.

Pese a la insistencia por saber si las especulaciones son ciertas, Geraldine Bazán se mantuvo firme y no habló más al respecto: “Decidí desde hace mucho tiempo no dar detalles de mi vida personal y creo que la verdad difícilmente pero ahí van respetándolo”.

(Foto: alenones / Instagram)

No obstante, antes de cerrar por completo el tema, fue interrogada sobre la postura de silencio que estaría manteniendo por petición de Nones, pues algunos señalan que habría sido el actor quien pidió no hacer público el noviazgo, esto en dado caso de que sea cierto. Al respecto, la actriz solo comentó: “Las mujeres somos las que ponemos las reglas”.

A principios de este año, Geraldine Bazán decidió darle una nueva oportunidad al amor por lo que estaba de nuevo en una relación tras sus ruptura con Gabriel Soto en 2018 “Finalmente si no quieres que se exponga algo que quieres mantener como muy para ti y cuidarlo, pues uno no va a donde sabe que no debe de ir”, declaró para el programa Hoy.

SEGUIR LEYENDO: