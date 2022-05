Geraldine Bazan y Alejandro Nones acudieron al Festival Cannes 2022 desatando más rumores de romance

Los dos famosos asistieron a la gala de Cannes 2022 en Francia Instagram @geraldinebazan y @alenones

Desde su polémica separación con Gabriel Soto, Geraldine Bazán no le ha cerrado las puertas al amor y es que en diversas ocasiones se le ha relacionado con distintos artistas del medio.

De modo que, el pasado 22 de mayo, la actriz mexicana fue captada en el famoso festival de cine de Cannes 2022 en Francia, donde sorprendió a los medios, ya que no asistió al evento sola, puesto que Geraldine, con su vestido azul celeste lleno de brillantina fue acompañada de su colega Alejandro Nones, quien vistió un elegante esmoquin negro.

Ambos artistas caminaron de manera individual, en la alfombra roja de la gala. No obstante, según la revista TVNotas, existió un momento en el que Bazán y Nones compartieron un tierno instante frente a las cámaras.

Ya que los dos famosos perdieron el miedo y posaron juntos, acción en la que Alejandro aprovechó y abrazó cariñosamente a Geraldine, de modo que, la mexicana respondió positiva y afectivamente a los detalles de su compañero de escena en Corona de Lágrimas en su segunda emisión.

La actriz compartió una historia en la que presumió un arreglo de flores con un emotivo mensaje

Sin embargo, esta fue la única ocasión en la que se les vio públicamente uno al lado del otro, pues en las redes sociales, ninguno quiso compartir su mutua convivencia, a pesar de que en la alfombra de la premiación se les vio muy contentos y sonrientes.

Y aunque ninguno de los dos ha confirmado un romance entre ellos, la ex pareja de Gabriel Soto avivó las especulaciones, ya que compartió a través de su cuenta oficial de Instagram un romántico detalle que recibió a su llegada a la gala, este consistió en un extravagante ramo de flores, el cual contenía una nota que decía: “Feliz de que estás aquí amor”, sin embargo, Geraldine no reveló quién le dejó esa sorpresa, previo al evento.

Cabe señalar, que la misma revista de espectáculos ya antes mencionada encontró a Geraldine y Alejandro compartiendo una cena romántica en un restaurante de Santa Fe, donde se puede ver que los artistas sostienen un amorío, inclusive un allegado a ellos, confesó que a su encuentro en la novela en la que comparten bastante tiempo juntos, la actriz mexicana quedó flechada con Nones, sin embargo, este último solo la vería como una amiga.

El actor trabaja a lado de Geraldine en la segunda emisión de "Corona de Lagrimas" (Foto: alenones / Instagram)

Hasta el momento, ambos se han mostrado muy herméticos en cuanto a su vida privada, pues no han declarado una relación formal entre ellos, no obstante, los mismos seguidores ya reaccionaron a esta posible relación, destacando que serían una gran pareja.

Sin duda, Geraldine ha buscado rehacer su vida desde ya tiempo atrás, sin embargo, no ha concretado una relación puntal, a comparación de su ex pareja, quien ya esta a punto de concebir nupcias con su actual novia Irina Baeva, pero esto no parece afectarle a Bazán, pues su objetivo es salir adelante sola, a lado de sus hijas, sin perder la esperanza de incursionar en el amor.

No obstante, meses atrás la famosa mencionó que no ha pensado en casarse nuevamente, pues considera que ya vivió esa etapa de su vida junto al padre de sus dos hijas y externó que prefiere seguir disfrutando al máximo de todas las cosas buenas que tiene en su vida. Sin embargo, no descartó del todo volver a unir su vida de esa manera con el afortunado.

Geraldine Bazan se separó de Gabriel Soto desde hace más de un año (Foto: @geraldinebazan/Instagram)

“Yo ya me casé una vez y lo que quiero ahorita es vivir, disfrutar la vida y seguir creciendo emocionalmente y profesionalmente, está cuestión del matrimonio no me quita el sueño”, expresó.

