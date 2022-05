Geraldine Bazán compartió “la verdadera historia” detrás de supuesto noviazgo con Alejandro Nones

Los actores lucieron a la altura del evento. (Instagram @geraldinebazan y @alenones)

Después de que Geraldine Bazán y Alejandro Nones desataron rumores sobre un posible romance al ser captados juntos durante el Festival de Cine de Cannes 2022 que se llevó a cabo en Francia, la actriz se sinceró sobre su relación con su compañero de profesión y dio una actualización sobre el robo que sufrió hace unos días en México.

La intérprete de melodramas sostuvo un encuentro con los medios de comunicación a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Como era de esperarse, fue cuestionada sobre su supuesto noviazgo con el actor de Corona de lágrimas debido al revuelo que ocasionó entre los usuarios de redes sociales, en especial después de que Gabriel Soto e Irina Baeva anunciaron que su boda se pospuso.

Notablemente molesta con la situación, Geraldine Bazán pidió no hacer especulaciones en torno a su vida privada y explicó que precisamente por los rumores prefiere no compartir detalles sobre sus romances. La actriz de Falsa identidad no especificó qué tipo de relación mantiene con Alejandro Nones, dejó entrever que no pasa nada “romántico” entre ellos.

¡Geraldine Bazán regresó del Festival de Cannes y evitó hablar de su relación con Alejandro Nones! 🙌📺 #YoEnVLA >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/QIe81PWAYg — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) May 25, 2022

“No... ¿por qué ponen palabras en mi boca que nadie dice? acuérdense que las historias se las hacen ustedes. La verdadera historia es que no pasa nada, ustedes saben que prefiero no hablar de mi vida personal porque no pasa nada que crean historias”, declaró frente a las cámaras de Venga la Alegría.

Pese a la insistencia por saber si las especulaciones son ciertas, Geraldine Bazán se mantuvo firme y no habló más al respecto: “Decidí desde hace mucho tiempo no dar detalles de mi vida personal y creo que la verdad difícilmente pero ahí van respetándolo”.

No obstante, antes de cerrar por completo el tema, fue interrogada sobre la postura de silencio que estaría manteniendo por petición de Nones, pues algunos señalan que habría sido el actor quien pidió no hacer público el noviazgo, esto en dado caso de que sea cierto. Al respecto, la actriz solo comentó: “Las mujeres somos las que ponemos las reglas”.

(Foto: @geraldinebazan/Instagram)

Cabe recordar que Geraldine Bazán y Gabriel Soto se divorciaron en 2018 en medio de fuertes rumores sobre una supuesta infidelidad por parte del protagonista de Soltero con hijas. Desde ese entonces ambos continuaron con sus carreras artísticas y, hasta el momento, solo el intérprete de 47 años se abrió nuevamente al amor junto a Irina Baeva.

La relación entre el actor de 47 años y la rusa es tan sólida que podrían convertirse en matrimonio este 2022. De hecho, hace unos días la protagonista de Vino el amor confesó que su fecha original para la boda era el pasado 14 de mayo, sin embargo, tuvieron que posponerla debido a que su familia todavía no puede viajar a México por la guerra entre Rusia y Ucrania.

Por otro lado, Geraldine Bazán compartió una actualización sobre la situación de robo que sufrió hace unos días, previo a su viaje a Francia, cuando un conductor de Uber recibió un paquete que contenía su vestuario y, en lugar de llevarlo a su destino, canceló el viaje inesperadamente. Al parecer, la actriz no ha tenido buenas noticias sobre sus prendas desde entonces.

(Foto: @geraldinebazan/Instagram)

“Mi estilista me manda la ropa, los vestidos que iba a usar el día que me iba. Entonces voy a checar por dónde viene y me cancela el viaje, me intenté comunicar y nada, hasta que dije: ‘Bueno, o sea, si de algo sirven las redes sociales, ojalá sirvan para algo bueno’. Cuando yo ya estaba en el aeropuerto lista para irme, después de que [...] [mis estilistas] hicieron magia para que en ese momento hacerme cosas nuevas, que son lo que ustedes vieron”, concluyó.

