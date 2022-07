Alfredo Adame llamó “baratija” a Diana Golden

Alfredo Adame nuevamente arremetió contra Diana Golden por la cuantiosa deuda que tiene con ella y se niega a pagar (Fotos: CUARTOSCURO)

Alfredo Adame nuevamente arremetió contra Diana Golden cuando un grupo de reporteros la mencionaron, pues aseguró que ya no quiere saber de ella y espera que ya nadie la escuche.

Después de que Alfredo Adame resultó ser el ganador del reality de TV Azteca Soy famoso, sácame que aquí, se llevó a casa un millón de pesos, lo que debería estar destinado a que salde su deuda con su exesposa Diana Golden, a quien le debe más de 25 mil pesos por perder la demanda que ella interpuso por difamación.

Ya que el actor ya había dicho que este dinero lo iba a donar para que niñas con cáncer tuvieran pelucas oncológicas, Golden aseguró que no le importaba lo que él quisiera hacer, pero tenía que indemnizarla por el daño moral que le había hecho, según sentenció un juez.

Diana Golden interpuso la denuncia por difamación en 2018 y la ganó, pero, desde entonces, Adame se niega a pagar lo que debe (Foto: Cuartoscuro)

No obstante, cuando Adame fue cuestionado la tarde de este miércoles acerca de estas declaraciones que hizo Diana, reaccionó molesto y negó que le vaya a dar parte de su premio; además, la llamó “baratija”.

“Ya, acaben con eso, ¿qué le hacen caso a esa baratija de Diana Golden? Le voy a dar un boleto para que se regrese a Colombia a hacer lo que era allá, igual, una baratija. Ya olvídense de esos temas”

Y es que la última vez que la actriz habló con la prensa acerca de Alfredo Adame, aseguró que, aunque su exesposo no quiere pagarle, deberá hacerlo, pues de lo contrario tendrá que enfrentarse con el juez que le dio su sentencia y, además, la cifra de indemnización seguirá creciendo. “Me tiene que pagar o me tiene que pagar, eso dice el juez” enfatizó.

Alfredo aseguró que tanto el premio que ganó en el reality, así como sus próximos sueldos, serán para niñas con cáncer (Foto: Instagram/@soyfamososacamedeaqui)

Desde el día en que terminó le proceso legal entre los famosos, Adame se ha negado a saldar su deuda, motivo por el que la colombiana ha tenido que presionarlo, inclusive el octubre pasado logró embargar las cuentas del ex presentador de Hoy, pero sólo encontró 8 mil pesos.

Durante el encuentro con la prensa, Alfredo también fue cuestionado sobre las declaraciones que ha hecho su hijo Sebastián sobre su reencuentro, pues el joven declinó la invitación que el actor le hizo para comer juntos el Día del Padre ya que habría cámaras.

Según dijo el protagonista de Bajo un mismo rostro, él ya no volverá a intentar reconciliarse con los hijos que tuvo con Mary Paz Banquells, pues piensa que ya hizo lo posible por mantener una buena relación con ellos.

El polémico actor aseguró que ya no volverá a intentar acercarse a sus hijos (Foto: Instagram/@marypazbanquells_oficial)

“Yo ya les escribí una vez, y les dije y les puse un mensaje que si querían ir al Día del Padre y todo, yo ya no vuelvo a hacer nada más (...) Pero nada, no era mediático, iba a comer con Vanesa mi hija, con unos compadres, con Fernando, mi productor de YouTube y era un restaurante. No había cámaras. Entonces ya, eso fue lo último que yo hice”, expresó.

Sebastián Adame durante la Marcha LGBT+ 2022 reveló que sí había recibido la invitación, pero días antes de que fuera el Día del Padre, un reportero le llamó para confirmar que iría a comer con el actor, lo que le dio a entender que sí iba a haber prensa.

El joven en varias veces ha recalcado que si llega a haber un reencuentro con Alfredo, éste sólo se llevará a cabo lejos de las cámaras, pues no quiere que su relación continúe siendo un show mediatizado y que sólo el histrión gane de esto llamando la atención.

