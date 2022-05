Hijo de Alfredo Adame pidió a su papá que lo contacte en privado: “Ya no necesita más cámara”

Sebastián volvió a responder a los intentos de Adame por contactarlos a través de un programa (Fotos: Infobae México/ Instagram @sebas_gaymer13)

Luego de que Alfredo Adame buscara a sus hijos a través del programa Soy famoso, ¡sácame de aquí!, el menor de ellos, Sebastián, le pidió que no utilizara más las cámaras y se acercara a ellos en privado.

El pasado 18 de mayo Alfredo Adame utilizó el espacio para comentar que se le da en el programa Soy famoso, ¡sácame de aquí! para enviarle una disculpa a Alejandro, Diego y Sebastián, los hijos que procreó con Mary Paz Banquells.

A lo largo de su discurso aseguró que los amaba y esperaba que se reunieran para poder arreglar sus diferencias, pues él no se considera un mal padre, sino que sus hijos habrían sido influenciados por su madre para pensar mal de él.

Este habría sido el primer intento del actor por acercarse a sus hijos luego de varios meses de polémicas ya que Sebastián le pidió a su padre enviarles un mensaje directamente a ellos, por privado, si quiere resolver algo.

(Foto: Instagram/@marypazbanquells_oficial)

Durante un encuentro con la prensa en el estreno de la segunda temporada de José, El Soñador, el hijo de Adame comentó que se enteró de lo que quiso decirles su papá, pero prefiere escucharlo de él mismo.

“Ya lo he dicho muchas veces: lo que nace del corazón, se demuestra. Ahorita sé que pasaron cosas en el programa en el que está, entonces, él sabe en dónde estamos, él sabe nuestra dirección y sabe nuestros teléfonos. Si él quiere, sabe donde buscarnos”

Asimismo, hizo hincapié en que le gustaría que Alfredo alejara el tema de los reflectores, pues ha tenido ya mucha atención desde que comenzó a decir que sí quiere reconciliarse con sus hijos.

“Eso es algo que ya se debería resolver más en privado, es algo familiar, es algo que ya no necesita más cámara, es algo que simplemente ya es entre nosotros hablarlo y ver qué pasa”, finalizó Sebastián.

Sebastián habría sido despreciado por su padre cuando se declaró abiertamente homosexual (Foto: Instagram/@marypazbanquells_oficial)

Y es que durante Soy famoso, ¡sácame de aquí!, el ex presentador de Hoy hizo un llamado a sus hijos, pero no sin antes señalar que supuestamente en algún momento le dijeron “mal padre” y que se habían dejado mal influenciar por su madre.

“Considero totalmente injusto que hayan dicho ‘mal padre’ porque si alguien fue buen padre fui yo. A mis hijos les di la vida, les di amor, cariño, respeto, los apoyé y les di todo, todo, todo en absoluto. Siempre fui su mejor amigo, siempre fui su mejor compañero, siempre fui su... papá y creo que fui el mejor papá”, dijo entre lágrimas.

Según Adame, fueron Alejandro, Diego y Sebastián quienes comenzaron a actuar en su contra, fue por esto que él decidió actuar según el comportamiento de ellos y los desheredó.

El actor abrió un espacio para la reconciliación

“Me lastimó que la mamá de ellos los alienara de esa manera en mi contra y empezaran a actuar en mi contra al grado de que llegue incluso a desconocerlos y desheredarlos porque no concebía por qué siendo yo tan buen padre me habían tratado de esa manera, entonces pensé que no merecía ese trato y por eso adopté esa actitud”, se sinceró.

Por tanto, el protagonista de Más allá del puente les pidió a sus hijos acercarse a él, platicar sobre todo lo ocurrido y limar asperezas.

“Diego, Sebastián y Alejandro, los amo, los quiero mucho, espero que podamos algún día poder arreglar nuestras diferencias. Yo les ofrezco vernos en algún lugar, un abrazo, un beso, sin recriminaciones, sin absolutamente nada [...] si ustedes están dispuestos yo estoy dispuesto a que seamos padre-hijos otra vez”, agregó.

