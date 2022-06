Gustavo Adolfo Infante quiere a Alfredo Adame en la cárcel por haber insultado a su mamá

El 5 de julio Adame tendrá que acudir a reponder a su demanda interpuesta por Gustavo (Foto: Instagram / @envivousatv @CarLon_2020)

Alfredo Adame es conocido por su carácter explosivo y temperamental, pues el actor ha protagonizado fuertes desencuentros con múltiples personajes, tales como Laura Bozzo, Carlos Trejo El cazafantasmas, Diana Golden, Andrea Legarreta, su ex esposa Mary Paz Banquells y su ex cuñada Rocío Banquells, entre otros que dan muestra de lo conflictivo que el también conductor puede llegar a ser.

Pero ha sido el periodista Gustavo Adolfo Infante quien a últimas fechas emprendió una denuncia penal contra Adame por violencia mediática y de género, esto porque hace unos meses el ganador del recién finalizado reality show Soy famoso, ¡sácame de aquí! arremetió contra la madre de Infante, acusándola de dedicarse a la prostitución y haber practicado brujería.

“La mamá era bruja negra, la mamá les daba peyote y les daba hongos en una pocilga donde vivían, y donde la hermana te pasaba el huevo negro y en lo que los otros estaban en su viaje, este mequetrefe (Gustavo) les sacaba el dinero de la cartera y todo el rollo, y tengo quien lo cuente”, dijo Adame a inicios de este 2022 para El gordo y la flaca.

Gustavo Adolfo Infante acudió a la FGJCDMX con su madre y su abogado Alonso Beceiro a ratificar su denuncia contra Alfredo Adame el pasado mes de febrero (Foto: Captura de pantalla)

Estas declaraciones enfurecieron al periodista y se conoce que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX ya citó a Adame a una audiencia programada para el próximo 5 de julio para responder a la demanda interpuesta por el reportero de Imagen Televisión, y en caso de perderla, podría pasar hasta tres años en la cárcel.

Sobre este tema, Gustavo Adolfo Infante dio pormenores: “El señor con los desequilibrios mentales que tiene cree que puede ir insultando a todo mundo, pero no es así, ¡todo tiene un límite! Se metió con mi mamá, una señora de la tercera edad que ni conoce, le dijo unos adjetivos tan asquerosas como los que él acostumbra decir en contra de todas las mujeres, lo mismo que les ha dicho a tantas actrices, a tantas conductoras y comunicadoras de este país y otros, ¡es una vergüenza! Ya era momento de que se le pusiera un alto”, dijo el titular de De primera mano a TVyNovelas.

Adame emitió las declaraciones que involucran a la señora en el programa "El gordo y la flaca" (Fotos: Archivo Infobae // IG@gainfante)

Y es que aunque Adame estuviera dispuesto a ofrecer una disculpa a la señora de 85 años, el periodista lo que busca es que pague con cárcel: “Para mí no hay arreglo, quiero que lo fichen, que aparezca fichado en el reclusorio, que esté en la cárcel y que le quiten los permisos de portación de armas, porque es peligrosísimo”.

El también condcutor del programa El minuto que cambió mi destino expresó que Adame tiene problemas “Con los bancos, con el SAT, con gente en Celaya, gente con quien se ha encontrado en la calle y les ha sacado un arma, entre muchas otras personas a quien ha defraudado...sus novias Susan Quintana, y la más reciente, Magaly Chávez... lo que sucede es que el señor tiene un problema de frustración” dijo el periodista en su columna La última palabra.

Antes del desencuentro, Alfredo Adame incluso llegó a participar en 'El minuto que cambió mi destino', programa conducido por Gustavo Adolfo Infante. (Foto: Captura de pantalla/ Imagen Televisión)

“El señor Alfredo Adame después de insultarme, de difamarme, de publicar mi teléfono en las redes sociales, despúes de inventar, mentir, finalmente traspasó y habló de mi mamá y entonces se lo advertí varias veces, le dije ‘Adame, no metas a una señora de 85 años, dijo ‘es esto, y es una prostituta y tú eres un ratero’, se le denunció penalmaente, la Fiscalía ya lo citó, tiene que ir. A Adame le van a levantar cargos, quiera o no quiera va a estar fichado, tiene ya impuestos tres años de prisión más lo que se acumule”, aseguró el polémico periodista, quien reiteró que su intención es que el ex esposo de Mary Paz Banquells quede “fichado” por la justicia mexicana.

Alfredo Adame no ha tenido contacto con su hijo Sebastián; pese a que ambos acudieron a la más reciente Marcha del Orgullo LGBT+ (Foto: Instagram)

“No sé si se vaya a quedar en la cárcel o no, pero a mí lo que me interesa es que quede fichado, y que la gente sepa que es un delincuente, tiene 16 procesos abiertos, tanto penales como civiles en su contra, unos por abuso, otros por robo y otros por fraude, otros por agresiones, otros por insultos, otros por difamaciones”, expresó.

