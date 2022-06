Sebastián, hijo de Alfredo Adame, se negó a ver a su padre en la Marcha LGBT+: “Que sea privado, lejos de la cámara”

Sebastián se negó a ver a su papá, Alfredo Adame, en la Marcha LGBT+ (Fotos: Infobae México/ Instagram @sebas_gaymer13)

Pese a que Alfredo Adame aseguró que se unió a la Marcha del Orgullo LGBT+ de este sábado como muestra de apoyo a su hijo Sebastián, el joven se negó a reunirse con el actor, si es que lo llegaba a ver a lo largo del día en la movilización, pues no quiere darle el gusto se hacer público su reencuentro.

Este 25 de junio Alfredo Adame se sumó a la Marcha LGBT+, cumpliendo con su palabra, y mencionó que se siente muy orgulloso de su hijo Sebastián, quien ha llegado a señalar que su padre lo agredió verbalmente cuando “salió del clóset”.

“Yo tengo un hijo que es de la comunidad, ustedes lo conocen y me siento orgullosísimo de él, cuando me lo dijo, me levanté, se me salieron dos lágrimas y le dije: ‘Te amo, Sebastián, te quiero, te respeto, te adoro y te apoyo. Al primero que te falte al respeto le rompo la madr*”, dijo el histrión.

Adame aseguró que en años pasados no había acudido a la marcha por carga de trabajo (Foto: Instagram/alfredoreacciona)

Anteriormente, había asegurado que intentaría reunirse con su hijo para asistir juntos a la movilización de este sábado, pero algunos reporteros encontraron a Sebastián con su madre, Mary Paz Banquells, y sin rastro de Adame.

Por ello, cuando el joven fue cuestionado acerca del porqué no se encontraba acompañado de Alfredo, él se mostró sorprendido al saber que el polémico actor estaba también en la marcha.

Asimismo, mencionó que su papá sí se intentó comunicar con él para que se reunieran, pero no cumplió con lo único que le pidió: que fuera en privado y sin prensa.

“Por parte del mensaje, sí me llegó, no lo contesté porque justo lo que yo le pedí, fue justamente lo que rompió. De hecho, enfatiza en ese mensaje que no va a ser en su casa, era la comida del Día del Padre, que va a ser en otro lado. A parte, un reportero me habló para decirme que si sí iba a estar ahí, entonces, ya sabía a lo que iba”, recordó.

Sebastián pidió a su papá seriedad para hablar respecto a su relación (Foto: Instagram/@sebas_gaymer13)

Sebastián recalcó que lo único que siempre le ha pedido a su padre es que no haya cámaras cuando se sienten a hablar acerca de sus roces, pero Adame no ha prestado atención a esta solicitud ya que quiere que sea un encuentro mediático.

“Si quiere algo, que sea en privado, lejos de la cámara. Yo no voy a andar haciendo un Big Brother con algo que se supone que tenemos que ver (él y yo)”

Asimismo, el joven mencionó que está completamente dispuesto a hablar con Alfredo porque quiere hacer las paces y piensa que, si siguen posponiendo esta conversación, la relación empeorará.

Alfredo Adame se había dicho dispuesto a reunirse con su hijo, pero quiere que haya prensa (Foto: Infobae México)

“Como hijo, ya lo único que quiero es paz, quiero que se resuelva eso, pero que se resuelva en familia, en privado, que hablemos las cosas, porque si no las hablas, es peor, y explotan las cosas todavía peor después”, expresó Sebastián.

Ante la posibilidad de encontrar a su padre en la marcha o a lo largo de este sábado, Sebastián negó que tenga la intención de hablar con él, pues sabe que estará rodeado de cámaras “entonces, ahorita no”, mencionó.

El hijo de Mary Paz Banquells cerró asegurando que su padre no puede decir que está “mendigando” amor con él y sus demás hijos, pues más bien no ha querido arreglar sus diferencias de buena forma.

“No es que lo mendigue, es que trate de hacer las cosas como un adulto las debería hacer. Es increíble que esté actuando como un niño de secundaria, y lo está diciendo alguien que tiene 23 años”, arremetió el joven.

