Alfredo Adame reacionó a la negativa de su hijo por reencontrarse con él en la Marcha LGBT+

Este sábado 25 de junio se llevó a cabo la edición número 40 de la Marcha del Orgullo LGBT+, un evento multitudinario en la Ciudad de México que, según cifras oficiales, congregó a alrededor de 300 mil personas que desfilaron sobre el emblemático Paseo de la Reforma rumbo al Zócalo para hacerse visibles y exigir el respeto a sus derechos.

Entre los asistentes al evento se encontraron diversas personalidades del espectáculo, como Carmen Campuzano, La tigresa del oriente, Sergio Mayer, Danna Paola, Johnny Caz y Alfredo Adame, quien tenía la esperanza de poder encontrarse con su hijo Sebastián, que también asistió a la marcha, pero por separado y acompañado de su madre, la actriz Mary Paz Banquells.

“Yo tengo un hijo que es de la comunidad, ustedes lo conocen y me siento orgullosísimo de él, cuando me lo dijo, me levanté, se me salieron dos lágrimas y le dije: ‘Te amo, Sebastián, te quiero, te respeto, te adoro y te apoyo. Al primero que te falte al respeto le rompo la madre”, dijo el histrión en una conferencia de prensa previa al desfile.

Sebastián Adame y su madre Mary Paz Banquells Marcha LGBT+ (Foto: Instagram/@sebas_gaymer13)

Pero padre e hijos están distanciados, mismo caso que con Diego y Alejandro, los otros dos hijos que el actor procreó al lado de Banquells, sin embargo el también conductor pensaba reencontrarse con Sebastián en algún punto durante la marcha, algo que el joven desestimó, pues prefiere ver a su padre de forma privada y lejos de las cámaras.

Cuando el joven de 23 años fue cuestionado acerca del porqué no se encontraba acompañado de Alfredo, se mostró sorprendido al saber que el polémico actor estaba también en la marcha.

Asimismo, mencionó que su papá sí se intentó comunicar con él anteriormente para que se reunieran, pero no cumplió con lo único que le pidió: que fuera en privado y sin prensa.

Sebastián no desea que su encuentro con su padre "sea un show" (Fotos: Infobae México/ Instagram @sebas_gaymer13)

“Por parte del mensaje, sí me llegó, no lo contesté porque justo lo que yo le pedí, fue justamente lo que rompió. De hecho, enfatiza en ese mensaje que no va a ser en su casa, era la comida del Día del Padre, que va a ser en otro lado. Aparte, un reportero me habló para decirme que si sí iba a estar ahí, entonces, ya sabía a lo que iba...Si quiere algo, que sea en privado, lejos de la cámara. Yo no voy a andar haciendo un Big Brother con algo que se supone que tenemos que ver (él y yo)”, expresó.

Sebastián, quien ha hablado de su orientación ante los medios y se ha vuelto recurrente su asistencia a eventos LGBT+, recalcó que desea que su relación con su papá no sea un show televisado:

“Si lo va a hacer enfrente de las cámaras, no creo que sea real. Yo quiero que sea real y que no lo vayan siguiendo 50 cámaras...Él sabe dónde encontrarme, puede acercarse porque sabe dónde vivo. Que sea privado, no que tenga preparado a todo el medio en el lugar”, añadió.

Adame y otros famosos estuvieron presentes en la marcha que reunió a alrededor de 300 mil personas (Foto: Instagram/colectivdrag)

Padre e hijo no se vieron las caras en la concurrida movilización del “Pride”, así que Alfredo fue cuestionado al respecto. Así lo dijo para Ventaneando: “Él puso como condición que no quiere cámaras, prensa y lugares públicos. Si se acerca y me saluda con todo gusto lo abrazaré como mi hijo que es, si no nos vemos, no pasa nada y ya. Está de parte de ellos”.

El también ex de la actriz Diana Golden expresó que hace unos días ya había pactado reunirse con Sebastián en un restaurante, al que el joven nunca llegó, tras ser alertado de que estaría presente la prensa, versión que coincide con lo expresado por el joven.

“No me contestó, salieron las dos palomitas... ya está de parte de ellos. Si quieren un acercamiento yo estoy abierto”, concluyó.

