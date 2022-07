Usuarios revivieron cuando Jolette fue aplaudida por cantar bien “Cielo Rojo” 14 años después de ‘La Academia’

Jolette participó en la cuarta generación de La Academia (Foto: Twitter @RealJohnHarry)

Ahora que La Academia se encuentra celebrando sus 20 años, una ex participante que volvió a ponerse en boca del público fue Jolette, quien durante la cuarta generación de este show fue de las más criticadas por no cantar de la mejor manera. Ante esto, los usuarios de redes sociales no dudaron en revivir un video de 2019 en donde la famosa acudió a un programa y sorprendió al interpretar correctamente Cielo Rojo.

Fue a través de Tiktok donde un internauta compartió un fragmento de la ex académica interpretando la famosa canción de regional mexicano durante un programa conducido por Edy Smol.

En el audiovisual se puede ver a Jolette con una blusa amarilla, mientras entona de pie los versos de la melodía y los demás integrantes del programa le aplauden sorprendidos por los avances que tuvo en su técnica vocal, desde su salida del programa de TV Azteca.

El clip, que rápidamente alcanzó más de medio millón de vistas en TikTok obtuvo todo tipo de reacciones al respecto.

“Siento que quisieron burlarse de ella, pero pues ahora sí cantó bien”. “Le sigue temblando mucho la voz”. “Canta bonito, su perseverancia, esfuerzo y dedicación rindieron fruto”. “Hay un ejemplo de perseverancia, de que no importa cuantas veces te digan que no, seguir intentando hasta lograrlo”, fueron algunas menciones que aparecieron en esta red social.

Asimismo, otros usuarios no dudaron en resaltar que si Jolette consiguió mejorar su técnica vocal en 14 años, Rubí de La Academia: 20 años también podría hacerlo.

“Entonces Rubí tiene esperanza” , “Cantaba como Rubí”, escribieron los cibernautas.

La canción que había interpretado Jolette fue Y yo sigo aqui (Foto: captura de pantalla/Youtube)

Rubí respondió a comparaciones con Jolette

Desde que Rubí, La quinceañera más famosa de México, ingresó a la Academia: 20 años, los malos comentarios hacia su forma de cantar no tardaron en aparecer por parte de los críticos, entre ellos, Lola Cortés.

En este sentido, muchos usuarios de redes sociales no dudaron en exhibir las similitudes entre la joven y Jolette, quien en 2005 vivió una situación muy similar durante el programa.

Fue ante esto que Rubí no dudó en dar su opinión al respecto y confesó, durante una entrevista para la cuenta de La Academia (@laacademiatv) en TikTok, si realmente estaba en el programa para ser la nueva versión de la polémica ex participante.

Rubí y Jolette han sido comparadas (Foto: Captura de pantalla TV Azteca/Cuartoscuro)

“Para nada (soy como ella), sí se quien es Jolette, pero yo no vengo aquí a causar polémica ni nada por el estilo. Al contrario, quiero aprender, por eso me estoy esforzando, digo no soy la mejor, por eso estamos aquí en La Academia, justamente para aprender y nada que ver, ya sabía que algo así iban a decir”, señaló.

La joven remarcó que no sólo el público o los jueces le habían dicho que había similitudes con la concursante de la cuarta generación del programa de TV Azteca, ya que sus mismos compañeros de show también le remarcaron esta situación.

“Es que aquí me lo decían también los académicos de: ‘Te van a comparar con Jolette’ y no, yo sí quiero aprender y todo eso”, añadió.

Respecto al cuestionamiento de si se sentía más preparada que Jolette, Rubí mencionó que no quería profundizar en detalles.

“Ella tiene su estilo de voz, yo tengo mi estilo de voz, a mí no me gusta compararme con las personas, porque siento que cada persona es única”, dijo.

